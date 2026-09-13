Empresa rusa presenta segunda demanda contra la aviación cubana: reclamos ya suman $8,65 millones

La empresa rusa ARK Technic , especializada en reparación y mantenimiento de aeronaves, abrió un segundo frente judicial contra estructuras de la aviación estatal cubana y elevó a aproximadamente 729 millones de rublos el monto conjunto reclamado en dos demandas presentadas ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú.

La nueva acción judicial fue presentada el 4 de septiembre contra la Empresa Cubana Importadora de Aviación (Aviaimport S.A.) y la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA) .

ARK Technic reclama en este segundo procedimiento más de 188 millones de rublos .

La demanda llega apenas semanas después de otra reclamación por aproximadamente 541 millones de rublos contra Cubana de Aviación y CACSA .

Tomadas conjuntamente, las cantidades reclamadas rondan los 729 millones de rublos , equivalentes aproximadamente a 8,65 millones de dólares según el tipo de cambio utilizado en los reportes.

La nueva reclamación fue conocida después de que la agencia rusa PRIME informara sobre los materiales judiciales examinados por RIA Novosti.

Según esos documentos, ARK Technic reclama más de 188 millones de rublos a Aviaimport y CACSA.

Sin embargo, existe una precisión importante:

al 11 de septiembre el Tribunal de Arbitraje de Moscú todavía no había admitido la demanda a trámite.

Esto significa que se ha presentado la reclamación, pero el proceso todavía se encontraba en una etapa inicial.

Se desconoce por qué ARK Technic reclama el dinero

Los documentos disponibles tampoco revelan todavía el origen de la disputa.

No se ha informado públicamente:

qué contrato está involucrado,

qué servicios habrían sido incumplidos,

si existen facturas pendientes,

o qué obligaciones concretas reclama ARK Technic.

PRIME señala expresamente que los fundamentos de la nueva demanda todavía no han sido divulgados.

Por ello, no puede afirmarse por ahora que exista una deuda judicialmente reconocida de las entidades cubanas.

Se trata de cantidades reclamadas por la compañía rusa que deberán ser evaluadas por los tribunales.

La primera demanda asciende a 541 millones de rublos

El nuevo litigio se suma a otro procedimiento iniciado durante el verano.

El 3 de agosto, ARK Technic presentó ante el mismo tribunal una demanda por aproximadamente 541 millones de rublos.

Los demandados en ese caso son:

Cubana de Aviación

y

Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA).

La compañía rusa pidió además que el tribunal permita proceder contra bienes de las entidades demandadas para satisfacer la reclamación.

Audiencia preliminar fijada para el 28 de octubre

A diferencia de la segunda demanda, el primer procedimiento ya tiene una fecha judicial relevante.

La audiencia preliminar está programada para el próximo 28 de octubre.

Tampoco en este expediente se han divulgado públicamente detalles suficientes sobre los contratos o circunstancias que dieron origen a la reclamación.

Por tanto, aunque el monto es conocido, todavía falta información fundamental para determinar exactamente qué reclama ARK Technic.

CACSA aparece en los dos litigios

Existe un elemento común entre ambas acciones:

CACSA figura como demandada en las dos.

La Corporación de la Aviación Cubana coordina diferentes estructuras relacionadas con el sector aeronáutico estatal de la Isla.

La primera demanda la vincula con Cubana de Aviación.

La segunda, con Aviaimport.

Esto coloca a CACSA en el centro de los dos procedimientos abiertos por la empresa rusa.

¿Cuánto dinero reclama ARK Technic en total?

Las cifras conocidas son:

Primera demanda: aproximadamente 541 millones de rublos.

Segunda demanda: más de 188 millones de rublos.

Total aproximado: 729 millones de rublos.

La cantidad equivale aproximadamente a 8,65 millones de dólares, aunque la conversión puede variar según la cotización del rublo.

Es importante señalar nuevamente que no se trata todavía de una deuda reconocida mediante sentencia, sino del valor acumulado de las reclamaciones presentadas por ARK Technic.

Una empresa dedicada a reparar aeronaves

ARK Technic tiene sede en Vorónezh, Rusia.

Según BIR-Analytics, su actividad principal es la reparación y mantenimiento de aeronaves, incluyendo equipos aeroespaciales.

Los ingresos de la compañía durante 2025 superaron los 550 millones de rublos, según los datos empresariales citados por PRIME.

Ese dato ofrece una dimensión interesante del litigio.

La primera reclamación contra las entidades cubanas, por sí sola, equivale aproximadamente a los ingresos anuales reportados por la compañía durante 2025.

ARK Technic mantiene vínculos históricos con Cuba

La empresa rusa no es una desconocida para la aviación cubana.

Durante años ha mantenido relaciones comerciales y técnicas con entidades de la Isla.

Esas operaciones han incluido trabajos vinculados con:

reparación de componentes, suministro de piezas, inspecciones técnicas y asistencia de especialistas rusos.

La cooperación ha sido particularmente importante debido al peso histórico de aeronaves de fabricación soviética y rusa dentro de la flota cubana.

Especialistas rusos han trabajado para recuperar aviones cubanos

Parte de esa cooperación se concentró en intentar recuperar aeronaves que llevaban largos períodos fuera de servicio.

La aviación estatal cubana ha enfrentado durante años dificultades para conseguir:

piezas de repuesto, mantenimiento especializado, motores, componentes y financiamiento.

En ese escenario, compañías rusas han desempeñado un papel relevante para mantener operativos determinados equipos.

La aparición de dos demandas en Moscú introduce ahora un elemento de tensión comercial dentro de esa relación.

Cubana de Aviación atraviesa una profunda crisis de flota

Los litigios aparecen además en un momento particularmente delicado para la aerolínea estatal.

Cubana de Aviación ha sufrido durante años una reducción importante de su flota disponible.

La falta de aeronaves operativas ha obligado a:

cancelar rutas, reducir frecuencias, utilizar aviones arrendados y depender de mantenimiento extranjero.

La compañía también ha enfrentado dificultades para acceder a componentes y financiamiento internacional.

Aviaimport, otra estructura clave

La segunda demanda incorpora a Aviaimport S.A.

Esta empresa desempeña funciones relacionadas con la importación de bienes, piezas y suministros necesarios para el sector aeronáutico cubano.

Su inclusión resulta particularmente relevante porque ARK Technic trabaja precisamente en mantenimiento y reparación de aeronaves.

Sin embargo, los documentos públicos todavía no permiten establecer si la demanda está relacionada con repuestos, reparaciones, servicios técnicos u otro contrato diferente.

El aliado ruso lleva ahora a Cuba ante sus propios tribunales

El componente político y económico del caso resulta llamativo.

Rusia continúa siendo uno de los principales aliados internacionales del Gobierno cubano y ambos países mantienen una estrecha cooperación en sectores estratégicos.

Pero esa relación política no impide la aparición de disputas comerciales.

En este caso, una compañía rusa decidió recurrir a los tribunales de Moscú para exigir cantidades millonarias a estructuras estatales cubanas.

Dos procesos independientes

Aunque las demandas fueron presentadas por la misma empresa y CACSA aparece en ambas, no existe todavía evidencia pública de que tengan exactamente el mismo origen.

Los procedimientos deben analizarse separadamente.

En uno aparecen:

ARK Technic vs. Cubana de Aviación y CACSA.

En el otro:

ARK Technic vs. Aviaimport y CACSA.

Hasta que los expedientes revelen los fundamentos contractuales, no puede establecerse si forman parte de un único conflicto comercial.

La aviación cubana necesita precisamente a proveedores extranjeros

El conflicto ocurre cuando el sector aéreo cubano tiene una fuerte dependencia de empresas extranjeras.

La Isla necesita acceso internacional para:

mantenimiento pesado, motores, componentes electrónicos, repuestos y certificaciones técnicas.

Una disputa con proveedores especializados puede complicar todavía más la recuperación de aeronaves fuera de servicio.

Pero por ahora tampoco existe evidencia pública de que los litigios hayan provocado la suspensión de servicios de ARK Technic hacia Cuba.

Lo que está confirmado

Los materiales judiciales permiten establecer varios elementos:

ARK Technic presentó una segunda demanda el 4 de septiembre.

Reclama más de 188 millones de rublos.

Los demandados son Aviaimport y CACSA.

La demanda todavía no había sido admitida a trámite al 11 de septiembre.

Existe otra demanda previa por unos 541 millones contra Cubana de Aviación y CACSA.

La audiencia preliminar de ese primer proceso está prevista para el 28 de octubre.

Lo que todavía no se conoce

Los tribunales no han divulgado públicamente:

el origen contractual de las reclamaciones,

qué obligaciones considera incumplidas ARK Technic,

si las entidades cubanas disputan las cantidades,

ni qué argumentos presentarán en su defensa.

Por ello, el verdadero alcance del conflicto todavía está por conocerse.

Un nuevo problema para la golpeada aviación estatal cubana

Dos demandas por aproximadamente 729 millones de rublos colocan ahora a varias estructuras centrales de la aviación cubana ante la justicia rusa.

La cifra equivale aproximadamente a 8,65 millones de dólares.

El primer caso avanzará con una audiencia preliminar el 28 de octubre.

El segundo apenas comienza.

Pero el escenario ya resulta significativo:

uno de los proveedores rusos vinculados durante años al mantenimiento de aeronaves cubanas está reclamando judicialmente millones a Cubana de Aviación, CACSA y Aviaimport.

La próxima etapa judicial deberá revelar el dato que todavía falta:

por qué ARK Technic considera que las entidades cubanas deben pagarle semejante cantidad.

Información en desarrollo.