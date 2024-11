Influencer Cubana Juliette Valle queda fuera en las audiciones de la Nuestra Belleza Latina

Cada repost, comentario y mensaje me hizo sentir como una reina, no por una corona, sino por el amor de todos ustedes”, escribió Valle en su cuenta de Instagram.

“Hoy les comparto con el corazón en la mano que no fui seleccionada para entrar a la competencia, pero me voy con un premio mucho más grande: saber que cuento con ustedes, que tengo una comunidad hermosa que me apoya y me inspira a seguir soñando”, expresó con emoción.

Juliette también agradeció a quienes la apoyaron desde Cuba y desde otros lugares, mencionando el cariño que recibió bajo el apodo de “La 200 Juliette Valle”. “Este no es el final, ¡es solo el comienzo! Los amo”, afirmó, asegurando que continuará persiguiendo sus metas y sueños. Además, confesó sentirse afortunada por haber conocido a tantas mujeres increíbles durante el proceso.

Desde que anunció su participación en el casting, Juliette recibió un respaldo abrumador en redes sociales, especialmente de la comunidad cubana, que no dudó en alentarla en esta aventura.

Aunque no obtuvo un lugar en el certamen, su mensaje de gratitud y optimismo deja claro que este capítulo es solo el inicio de algo más grande en su carrera.