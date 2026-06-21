ICE revela por qué detuvo a Alina Rosales, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, en Florida: claves

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos explicó que Alina Rosales Aguirreurreta ingresó al país con visa de turista y no obtuvo autorización para permanecer después del vencimiento de su permiso. Su caso genera atención por el peso político de su padre dentro del régimen cubano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE , ofreció detalles sobre la detención de Alina Rosales Aguirreurreta , hija del general cubano Ulises Rosales del Toro , arrestada en Florida.

Según la agencia federal, Rosales Aguirreurreta ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista válida hasta el 20 de mayo de 2024 y no obtuvo permiso para permanecer en el país después de esa fecha. ICE la clasifica como nonimmigrant overstay , es decir, una extranjera que excedió el tiempo autorizado de permanencia. Ahora aguarda una audiencia ante un juez de inmigración.

Aunque el caso ha generado una fuerte lectura política por tratarse de la hija de uno de los generales históricos del régimen cubano, la explicación oficial apunta a una causa migratoria concreta: el vencimiento de su visa de turista sin regularizar su estatus.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Rosales Aguirreurreta entró a territorio estadounidense el 21 de noviembre de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa B-2 y posteriormente incumplió las condiciones de permanencia migratoria.

Las autoridades también confirmaron que permanece bajo custodia en el Centro de Transición Broward , en Pompano Beach, Florida, según registros de ICE citados por medios locales.

Fue detenida en Miami mientras trabajaba en una clínica

La detención se produjo el 26 de mayo de 2026, cuando agentes de ICE arrestaron a Alina Rosales mientras trabajaba como asistente en una clínica de cirugía plástica en Miami, una actividad vinculada a su formación profesional como médica cirujana plástica en Cuba, según reportó CiberCuba.

El caso había sido reportado inicialmente por medios del sur de Florida y del exilio cubano, después de que su nombre apareciera en la base de datos pública de detenidos de ICE. Diario de Cuba informó que comprobó su registro en la plataforma del organismo migratorio estadounidense.

El peso del apellido Rosales del Toro

La detención de Alina Rosales adquirió una dimensión política por el perfil de su padre. Ulises Rosales del Toro fue uno de los militares más influyentes del régimen cubano: ocupó cargos como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

También formó parte de la dirección del Partido Comunista de Cuba y recibió el título de Héroe de la República de Cuba, una de las distinciones más altas otorgadas por el régimen.

Ese historial convirtió el caso en un nuevo foco de atención para el exilio cubano, que ha denunciado durante años la presencia en Estados Unidos de familiares de altos funcionarios y militares vinculados al poder en La Habana.

Un caso diferente al de otros familiares de jerarcas cubanos

La detención de Alina Rosales ocurre en un contexto de mayor presión de Washington sobre personas vinculadas a la élite cubana. Sin embargo, su caso tiene una diferencia importante: ICE lo presenta como un proceso migratorio por exceso de estadía autorizada, no como una medida política directa ni como una acusación penal. CiberCuba subrayó que no hay cargos penales contra ella en el reporte difundido y que espera audiencia migratoria.

Esa diferencia la separa de otros casos recientes relacionados con familiares de figuras de poder en Cuba, donde las autoridades estadounidenses han aplicado sanciones o medidas con un componente político más explícito.

Denuncias sobre las condiciones de detención

El abogado Avelino González afirmó en declaraciones a medios locales que las condiciones de reclusión de Rosales Aguirreurreta bajo custodia de ICE serían precarias. Según esas denuncias, detenidas estarían durmiendo en el suelo, recibiendo alimentación deficiente y sin acceso adecuado a medicamentos.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, han indicado que las personas bajo custodia migratoria reciben debido proceso conforme a las leyes del país.

El debate de fondo: privilegios, migración y régimen cubano

El caso reabre una discusión sensible dentro del exilio cubano: qué debe ocurrir con familiares de altos funcionarios del régimen que llegan a Estados Unidos mientras millones de cubanos comunes enfrentan restricciones, escasez y falta de oportunidades dentro de la isla.

Para sus críticos, la detención de Alina Rosales confirma la necesidad de revisar con mayor rigor los antecedentes y beneficios migratorios de personas vinculadas a la cúpula cubana. Para sus defensores, el proceso debe ser evaluado dentro del marco legal migratorio y con garantías de debido proceso.

Lo cierto es que ICE ya fijó su argumento central: Alina Rosales Aguirreurreta habría permanecido en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por su visa de turista. Ahora será un juez de inmigración quien determine el próximo paso de su caso.