ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó en Florida a José Carlos Valdivia-Vera , un ciudadano cubano que, según las autoridades federales, permanecía irregularmente en el país, tenía una orden definitiva de deportación y trabajaba como camionero pese a que su licencia de conducir comercial había expirado.

La detención ocurrió el pasado 6 de agosto y fue ejecutada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Jacksonville , según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Gobierno estadounidense aseguró que Valdivia-Vera será deportado y advirtió que continuará realizando operativos dirigidos contra conductores comerciales que no cumplan con los requisitos migratorios y legales.

Según la información divulgada por el DHS, Valdivia-Vera había obtenido una licencia de conducir comercial (CDL) temporal , con una vigencia de un año.

El documento expiró el pasado 6 de junio de 2026 , exactamente dos meses antes de su arresto.

Las autoridades sostienen que continuaba desempeñándose como conductor comercial pese a que la licencia ya no estaba vigente.

El DHS no detalló qué tipo de camión conducía ni para qué empresa trabajaba al momento de su detención.

También tenía una orden definitiva de deportación

El factor migratorio resulta central en el caso.

Según el Gobierno estadounidense, un juez de inmigración del Departamento de Justicia había emitido previamente una orden final de deportación contra Valdivia-Vera.

El DHS no precisó cuándo ingresó a Estados Unidos, qué estatus migratorio tuvo anteriormente ni la fecha en que fue emitida la orden.

La existencia de una orden final significa que su caso migratorio ya había llegado a una decisión de expulsión, aunque la ejecución efectiva puede depender de diferentes factores administrativos y jurídicos.

DHS asegura que será expulsado de Estados Unidos

Tras conocerse el arresto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el ciudadano cubano será deportado.

El funcionario utilizó el caso para defender el endurecimiento de los controles sobre conductores comerciales.

“Gracias al arduo trabajo de los agentes del ICE, este inmigrante indocumentado cubano, que contaba con una licencia de conducir comercial, ya no circula por nuestras carreteras”, declaró.

Mullin agregó que Valdivia-Vera será expulsado del país.

Washington advierte también a las empresas que contraten conductores indocumentados

El mensaje del Departamento de Seguridad Nacional no estuvo dirigido exclusivamente a los camioneros.

Mullin aseguró que las autoridades también investigarán a las compañías que contraten conductores sin autorización migratoria o que no cumplan los requisitos exigidos para operar vehículos comerciales.

“Perseguiremos sin descanso a todos los camioneros indocumentados y a las empresas que los emplean”, afirmó.

La declaración refleja una estrategia que combina controles migratorios, seguridad vial y fiscalización de empleadores.

Operación Escudo de Carreteras aumenta los controles

El arresto ocurre dentro de una ofensiva más amplia de la administración estadounidense contra irregularidades en el transporte comercial.

A comienzos de agosto, el DHS y el Departamento de Transporte anunciaron los resultados de la segunda fase de la denominada Operación Escudo de Carreteras.

Según las autoridades, durante apenas tres días fueron retirados de circulación más de 800 conductores comerciales por diferentes incumplimientos.

Entre ellos figuraban 51 inmigrantes indocumentados, según el balance oficial.

El Gobierno investiga también escuelas de camioneros

Las autoridades federales han ampliado además sus investigaciones hacia los centros responsables de formar y certificar conductores comerciales.

En julio, el DHS y el Departamento de Transporte anunciaron una colaboración para investigar escuelas de conducción comercial sospechosas de facilitar fraudulentamente la obtención de licencias CDL.

El objetivo declarado es determinar si existen instituciones o intermediarios que permiten acceder a permisos comerciales sin cumplir los requisitos correspondientes.

Accidentes mortales aumentaron la presión sobre los controles

El DHS ha relacionado parte del endurecimiento de las inspecciones con accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores que, según el Gobierno, no cumplían los requisitos migratorios o administrativos necesarios.

Las autoridades han utilizado esos casos para defender mayores controles sobre licencias comerciales, escuelas de conducción y empresas transportistas.

El argumento central del Gobierno es que la conducción de vehículos comerciales exige un nivel de fiscalización especialmente elevado debido al tamaño y peso de los camiones.

Más de 4.000 cubanos recibieron órdenes de deportación en Florida

El arresto de Valdivia-Vera se produce además en un momento de fuerte aumento de los procesos migratorios contra ciudadanos cubanos.

Entre octubre de 2025 y junio de 2026, los tribunales migratorios emitieron 4.007 órdenes de deportación contra cubanos en Florida, según datos citados del sistema TRAC.

Solo durante junio se registraron 1.642 órdenes contra ciudadanos cubanos en todo Estados Unidos.

Las cifras muestran un endurecimiento significativo de los procedimientos migratorios durante los últimos meses.

Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales pendientes

Datos gubernamentales correspondientes a finales de 2025 situaban en más de 42.000 el número de ciudadanos cubanos con órdenes finales de deportación pendientes de ejecución en Estados Unidos.

La deportación efectiva de ciudadanos cubanos ha estado históricamente condicionada por factores diplomáticos y por la capacidad de Washington y La Habana para coordinar su recepción.

Sin embargo, la administración estadounidense ha intensificado durante 2026 los esfuerzos para ejecutar órdenes pendientes.

Dos prioridades convergen en el arresto de Valdivia-Vera

El caso reúne dos de las líneas de actuación que el Gobierno estadounidense está reforzando: la ejecución de órdenes finales de deportación y el control sobre los conductores de vehículos comerciales.

Valdivia-Vera tenía, según el DHS, ambas irregularidades: una orden definitiva de expulsión y una licencia CDL que había expirado dos meses antes.

Ahora permanece bajo custodia de las autoridades migratorias mientras el Gobierno asegura que procederá con su deportación.