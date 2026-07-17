Aprueban el parole de Otero Alcántara y podría llegar a Miami en las próximas horas

Las cuentas oficiales del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara anunciaron este viernes que fue aprobada su solicitud de parole para ingresar a Estados Unidos, una decisión que podría allanar su salida de Cuba después de cinco años de prisión y varios días bajo custodia de la Seguridad del Estado en un lugar desconocido.

Fuentes cercanas al fundador del Movimiento San Isidro aseguraron a Martí Noticias que el opositor podría llegar a Miami en las próximas horas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado públicamente que haya sido liberado, trasladado a un aeropuerto o colocado en un vuelo hacia Estados Unidos.

“Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobada”, informaron los administradores de sus redes sociales.

El mensaje representa el primer avance concreto conocido sobre el procedimiento migratorio que permitiría al artista abandonar Cuba y establecerse temporalmente en territorio estadounidense.

La publicación, no obstante, aclaró que todavía no existe información definitiva sobre el momento en que podrá salir de la isla. Sus allegados indicaron que divulgarán cualquier novedad cuando tengan datos claros sobre su posible liberación y viaje.

Fuentes cercanas a Otero Alcántara dijeron a Martí Noticias que el artista llegaría a Miami en las próximas horas, aunque esa previsión no ha sido corroborada mediante imágenes, declaraciones directas del opositor o información oficial de las autoridades estadounidenses.

La aprobación del parole elimina uno de los obstáculos migratorios para su ingreso a Estados Unidos, pero no demuestra por sí sola que el régimen cubano ya haya autorizado su salida o que el activista se encuentre en tránsito.

Hasta que sus familiares, representantes o las autoridades confirmen su liberación y llegada, el viaje debe considerarse anunciado, pero no completado.

Continúa bajo custodia tras cumplir su condena de cinco años

Otero Alcántara debía quedar en libertad el 9 de julio de 2026, fecha en la que se extinguió oficialmente la condena de cinco años que cumplía en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

Dos días antes, el 7 de julio, habría sido retirado del centro penitenciario por agentes de la Seguridad del Estado y fuerzas militares. Desde entonces, sus allegados han denunciado que permanece bajo control de la policía política en un lugar que no han podido precisar.

El único contacto conocido después de su traslado habría ocurrido el 9 de julio, cuando llamó a la curadora y activista Anamely Ramos desde un teléfono perteneciente a la Seguridad del Estado. Según Ramos, la conversación se realizó con el altavoz activado y los agentes preguntaron por el estado de la solicitud de parole.

La organización Cubalex presentó posteriormente un recurso de habeas corpus para exigir información sobre su ubicación y situación jurídica, al considerar que su retención después del vencimiento de la sentencia podía ser ilegal. El Gobierno cubano no había ofrecido públicamente una explicación sobre su paradero.

El exilio como condición para recuperar la libertad

Las personas encargadas de las redes sociales de Otero Alcántara afirmaron que el artista aceptó desde comienzos de 2023 la posibilidad de abandonar Cuba.

Según el comunicado, tomó esa decisión como la única alternativa para continuar su trabajo artístico y su activismo después de años de encarcelamiento, vigilancia, interrogatorios y restricciones.

“La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión”, señalaron sus allegados, quienes denunciaron que el activista debió estar libre desde el 9 de julio y continúa en manos de la policía política.

La eventual salida de Otero Alcántara seguiría un patrón denunciado por organizaciones opositoras: la liberación de presos políticos bajo la condición formal o implícita de abandonar el país, lo que impide que continúen su trabajo cívico dentro de Cuba.

Quién es Luis Manuel Otero Alcántara

Luis Manuel Otero Alcántara es un artista autodidacta, activista prodemocracia y fundador del Movimiento San Isidro, colectivo surgido en 2018 como respuesta a las restricciones impuestas a la creación independiente y a la libertad de expresión artística en Cuba.

Sus performances, huelgas de hambre y acciones públicas contra la censura lo convirtieron en una de las figuras más visibles de la oposición cubana durante los años previos a las protestas nacionales del 11 de julio de 2021.

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por decenas de localidades de la isla.

En 2022 fue condenado a cinco años de prisión por delitos como desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos nacionales. Organizaciones internacionales de derechos humanos rechazaron el proceso y calificaron su encarcelamiento como arbitrario y motivado por su activismo pacífico.

Los premios internacionales recibidos desde la cárcel

Otero Alcántara recibió numerosos reconocimientos internacionales mientras permanecía encarcelado.

En 2025 fue uno de los ganadores del Premio Internacional Václav Havel a la Disidencia Creativa, otorgado por la Human Rights Foundation a personas que utilizan el arte y la innovación para enfrentar regímenes autoritarios.

En 2024 recibió el Premio Rafto de Derechos Humanos por su resistencia contra el autoritarismo y su defensa de la libertad de expresión mediante el arte. La fundación noruega exigió reiteradamente su liberación.

También obtuvo el Premio Impacto Príncipe Claus en 2022 y fue incluido por la revista TIME entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.

Qué falta por confirmar sobre su salida de Cuba

Aunque la aprobación del parole constituye un paso decisivo, todavía quedan varias preguntas abiertas:

Si Otero Alcántara ya fue formalmente liberado.

En qué lugar permanece bajo custodia.

Cuándo abandonará Cuba.

Si viajará directamente a Miami.

Cuál es su estado físico después de cinco años de encarcelamiento.

Qué condiciones fueron negociadas con las autoridades cubanas para permitir su salida.

Hasta que exista una comunicación directa del artista o una confirmación verificable de su llegada, la información disponible permite afirmar que el parole fue aprobado y que sus allegados esperan una salida próxima, pero no que el viaje ya se haya producido.