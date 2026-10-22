ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

Una investigación sobre un presunto esquema de fraude para obtener licencias de agentes de seguros en el sur de Florida terminó con cinco personas arrestadas y otras dos prófugas.

Según las autoridades, los implicados utilizaban una oficina en Doral para coordinar exámenes virtuales en los que terceros respondían las preguntas mientras los aspirantes aparecían frente a las cámaras, simulando realizar las pruebas por su cuenta.

Los arrestos se produjeron la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 en Miami-Dade, como resultado de una investigación encabezada por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida (DFS) .

Según informó Local 10 News, la operación habría funcionado entre 2022 y 2024 y contaba con diferentes participantes encargados de reclutar aspirantes, organizar exámenes, intercambiar credenciales y recibir pagos.

Los investigadores identificaron a siete personas presuntamente vinculadas al esquema. Cinco fueron detenidas, mientras las otras dos permanecían sin localizar al momento del reporte.

La investigación forma parte de una serie de casos relacionados con la obtención fraudulenta de licencias profesionales en el sector de seguros del sur de Florida.

¿Quiénes son los cinco arrestados por el fraude de licencias de seguros en Doral?

Las autoridades identificaron a los detenidos como:

Yohana Fernandez.

Adriana Gil.

Alejandro Mollinedo, de 36 años.

Iyad Lamaa Mezher.

Angel Contreras, de 44 años.

Los cinco fueron arrestados durante un operativo realizado en Miami-Dade.

De acuerdo con los informes policiales citados por Local 10, cada uno habría desempeñado funciones diferentes dentro de la presunta organización.

Las autoridades sostienen que algunos coordinaban los exámenes y reclutaban aspirantes, mientras otros completaban pruebas o gestionaban los pagos.

Los detenidos enfrentan acusaciones penales cuya naturaleza y alcance varían según su presunta participación.

Las acusaciones no constituyen una declaración de culpabilidad y todos los implicados mantienen la presunción de inocencia.

Dos mujeres permanecen prófugas tras el operativo en Miami-Dade

Además de los cinco detenidos, las autoridades identificaron a otras dos mujeres que presuntamente participaron en la operación.

Se trata de Lenys Gil y Katherinne Zerpa, quienes permanecían prófugas al momento de difundirse la información.

Los investigadores continúan trabajando para localizarlas y esclarecer su posible participación.

Hasta el momento, el reporte no ofrece detalles sobre sus paraderos ni precisa si las autoridades han obtenido información adicional que permita ejecutar las órdenes correspondientes.

Tampoco se han divulgado declaraciones de las dos sospechosas sobre las acusaciones.

Así funcionaba el presunto fraude durante los exámenes virtuales

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el método utilizado para manipular las evaluaciones.

Según los informes de arresto, los aspirantes a obtener una licencia de agente de seguros participaban en exámenes supervisados mediante cámaras.

Durante la prueba, la persona que solicitaba la licencia permanecía visible frente a la cámara, aparentando responder las preguntas.

Sin embargo, otra persona situada fuera del encuadre controlaba la computadora y completaba el examen en su nombre, de acuerdo con la investigación.

Este procedimiento habría permitido que aspirantes obtuvieran resultados favorables sin demostrar personalmente los conocimientos exigidos.

Las autoridades consideran que el mecanismo comprometía la integridad del proceso de evaluación y podía facilitar el acceso irregular a una actividad profesional regulada por el estado de Florida.

Más de 1.000 mensajes de WhatsApp aparecen en la investigación

Los documentos policiales señalan a Yohana Fernandez y Adriana Gil como presuntas coordinadoras de parte de las actividades.

Según los investigadores, ambas habrían participado en la organización de exámenes, el intercambio de credenciales y el reclutamiento de nuevos aspirantes.

En el caso de Adriana Gil, las autoridades documentaron más de 1.000 mensajes de WhatsApp relacionados con las gestiones investigadas.

Esas comunicaciones forman parte de las evidencias recopiladas para reconstruir el funcionamiento del presunto esquema.

Los investigadores también examinaron intercambios de información y movimientos financieros que permitirían establecer las funciones desempeñadas por los participantes.

Cobraban mediante Zelle para completar exámenes a nombre de otras personas

La investigación también identificó un presunto sistema de pagos por los servicios fraudulentos.

Según los documentos citados, Alejandro Mollinedo habría completado cursos de prelicencia y evaluaciones en nombre de terceros a cambio de dinero.

Su cuñado, Angel Contreras, presuntamente se encargaba de coordinar los pagos.

Los investigadores sostienen que Contreras estableció una tarifa habitual de 30 dólares por solicitante.

Los fondos eran recibidos mediante la plataforma de transferencias electrónicas Zelle y posteriormente se utilizaban para remunerar a Mollinedo.

Por su parte, Iyad Lamaa Mezher habría referido aspirantes al esquema y facilitado información necesaria para coordinar las evaluaciones.

Las autoridades también identificaron dos transferencias atribuidas a Mezher por un total de 400 dólares.

Estas cantidades corresponden a operaciones específicas mencionadas en la investigación y no representan necesariamente el monto total del presunto fraude.

¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

Los arrestados enfrentan diferentes acusaciones relacionadas con su presunta participación en el esquema.

Entre los delitos mencionados en los reportes figuran:

Actividad vinculada al crimen organizado.

Conspiración.

Esquema organizado para defraudar.

Uso ilícito de dispositivos de comunicación.

Ejercicio de actividades de agente de seguros sin la licencia correspondiente.

Los cargos no son idénticos para todos los acusados.

La responsabilidad penal de cada persona dependerá de las pruebas presentadas y de las decisiones que adopten los tribunales.

Hasta el momento, la información disponible no incluye las fianzas individuales, las fechas de próximas audiencias ni el resultado de eventuales comparecencias judiciales.

La presunta operación funcionaba cerca del Ayuntamiento de Doral

Según Local 10 News, la agencia vinculada con la investigación operaba desde una oficina situada en un edificio próximo al Ayuntamiento de Doral.

El inmueble donde funcionaba la actividad se encuentra actualmente en proceso de demolición.

Los reportes no precisan si la demolición guarda alguna relación con el caso penal.

La ubicación de la oficina es uno de los elementos examinados por los investigadores para reconstruir las actividades desarrolladas entre 2022 y 2024.

Por ahora, no se ha informado cuántos aspirantes habrían utilizado los servicios de la presunta organización ni cuántas licencias pudieron obtenerse mediante procedimientos irregulares.

Otro fraude de licencias de seguros en Miami involucró al menos 820 exámenes

El caso de Doral recuerda una investigación anterior relacionada con la Academia D&R, ubicada en Virginia Gardens, Miami-Dade.

En diciembre de 2024, las autoridades arrestaron a Diana Nodarse Cruz, propietaria del establecimiento, por su presunta participación en un esquema de manipulación de exámenes para obtener licencias de seguros.

Según la investigación, el sistema habría afectado al menos 820 exámenes entre 2021 y 2024.

Los organizadores presuntamente cobraban entre 400 y 2.000 dólares por garantizar la aprobación de las evaluaciones.

También fueron señalados en aquella investigación Rainier Miguel Salas, entonces esposo de Nodarse, y Rainier Alexander Salas, hijo de este.

La causa derivó en nuevas detenciones durante diciembre de 2024.

Entre los arrestados figuraron Darwin José Ayala y Zurisadairis Salazar.

En marzo de 2026 arrestaron a otras 12 personas por un esquema similar

La investigación relacionada con D&R Financial Services continuó durante 2026.

El 3 de marzo, las autoridades arrestaron a otras 12 personas presuntamente vinculadas con ese caso.

Los detenidos fueron trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami-Dade.

Estos antecedentes muestran que las autoridades estatales han investigado diferentes mecanismos de manipulación de evaluaciones para obtener licencias profesionales.

Sin embargo, los casos deben distinguirse y no existe información suficiente en el reporte proporcionado para afirmar que la operación de Doral y la de D&R pertenecieran a una misma organización criminal.

¿Por qué las licencias de agentes de seguros son objetivo de estos fraudes?

Florida cuenta con un amplio mercado de seguros de salud, vida y otros productos financieros.

Para ejercer determinadas actividades, los agentes deben cumplir requisitos de formación, evaluación y autorización establecidos por el Departamento de Servicios Financieros.

Muchas de estas ocupaciones no requieren un título universitario, pero sí completar cursos y aprobar los exámenes correspondientes.

Además, las comisiones por ventas pueden representar una fuente importante de ingresos.

Estas características han creado oportunidades laborales para miles de residentes del sur de Florida.

Sin embargo, también pueden ser aprovechadas por personas que ofrecen aprobar exámenes mediante procedimientos fraudulentos.

La obtención irregular de licencias puede comprometer la confianza de los consumidores en profesionales que deben asesorarlos sobre productos financieros y coberturas de seguros.

¿Qué ocurre si una persona obtiene su licencia de seguros mediante fraude?

Las personas que consiguen una licencia profesional utilizando información falsa o mediante la intervención no autorizada de terceros pueden enfrentar consecuencias administrativas y penales.

El Departamento de Servicios Financieros de Florida tiene facultades para investigar irregularidades y adoptar medidas disciplinarias.

Dependiendo de las circunstancias, estas pueden incluir la suspensión o revocación de una licencia.

También pueden imponerse sanciones adicionales cuando se demuestre la comisión de delitos.

La responsabilidad de cada aspirante dependerá de su participación, conocimiento de las irregularidades y demás circunstancias del expediente.

No todos los estudiantes o clientes vinculados a una institución investigada pueden considerarse automáticamente responsables de fraude.

Continúa la investigación sobre el fraude de licencias de seguros en Doral

Las autoridades de Florida mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de la presunta operación.

Uno de los objetivos pendientes es localizar a Lenys Gil y Katherinne Zerpa, identificadas como sospechosas que todavía no habían sido detenidas.

Los investigadores también deberán establecer cuántas personas participaron en el esquema, qué beneficios económicos se obtuvieron y si existen licencias profesionales que deban ser revisadas.

El operativo dejó cinco arrestados y dos mujeres prófugas, mientras los documentos policiales describen un sistema en el que terceros respondían exámenes virtuales para aspirantes a agentes de seguros.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de supervisión de evaluaciones profesionales en Florida y los riesgos asociados a la obtención fraudulenta de licencias.