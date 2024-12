Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser golpeado en una estación del MetroRail en Miami

“Sí, esto me sorprende, no soy una persona de problemas, aunque a algunos les gusta tenerlos, de verdad, espero que sobreviva”, dijo John Lewis, testigo.

“El ambiente es regular como en todos los lugares, pero para conocer esto hay que estar aquí para poderlo vivir, pero la zona tiene muchos peligros, como los tiene otros lugares”, dijo Raúl Patrich, residente del área.

La estación de Metrorail fue cerrada temporalmente debido a la actividad policial en el área, situación que causó retrasos y dificultades entre quienes utilizan a diario el sistema de transporte.

“No nos dejan pasar para ir a agarrar el tren. Nunca hemos visto ningún problema”, dijo Angela Rodríguez, residente del área.

“El custodio dice que hubo problemas, pero no dice más nada. Yo todos los días lo agarro para ir al trabajo y nunca he tenido problemas. Esto aquí es bastante peligroso, pero hasta ahora yo no he tenido problemas”, dijo Yamilet Renzolis, residente del área.

“Yo siempre vengo aquí y me sorprende que estuviese cerrado. Nunca había visto algo así, siempre ha sido normal. Nada más me dijeron que abrirían en dos horas”, dijo Edwin Ramírez, residente del área.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada y las autoridades se encuentran tras la búsqueda de los tres hombres involucrados en la golpiza.

Hasta el momento se desconoce si se trató de un intento de robo o de un asunto personal.