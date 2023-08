Hombre se atrinchera dentro de casa en Miramar con niño dormido después de golpear a su novia

“La víctima en este caso sí tuvo varias heridas, ella no quiso ir al hospital, porque estaba sumamente preocupada por su hijo, pero en estos momentos va a recibir la atención que necesita”, agregó Tania Rues.

“Cómo a las 2:30 am esto estaba lleno de policías, volví a salir, llegué a las 4:00 am y estaban los policías con armas largas amenazando hacia allá y le decían en inglés que se entregara, y lo que se me hace raro es que ya se está volviendo como una cosa del día”, dijo Luis Avendaño, residente del área.

El sospechoso, identificado como Kenneth Daniel Mithoff, de 32 años, fue acusado de asalto agravado y posesión de un arma de fuego.

Las autoridades informaron que se encontraba bajo libertad condicional por un delito grave.

Según el informe de arresto, el implicado trató de estrangular a la víctima, la apuntó con una pistola y amenazó con matarla.

“Esto terminó de la mejor manera, el niño no fue herido, el sospechoso se entregó, ningún oficial fue herido y la víctima no tiene heridas graves”, añadió la vocera policial.

Los vecinos informaron que el hombre llevaba varios meses viviendo en el lugar con la madre del pequeño.

“Los he visto antes, hacen ventas de garaje, pero nunca pensé que fuera tan agresivo el señor. Yo, que saco al perro, los veo normal, pero mira lo que pasó de la noche a la mañana”, señaló Avendaño, residente del área.

Horas después de que las autoridades se retiraron del lugar, la mujer regresó a la casa en compañía de su hijo.

“Queda uno aterrado, yo llevo siete años y nunca se había visto algo así, ahora se ven cosas, robando los carros, peleas entre parejas, no respetan a la mujer”, agregó Avendaño.

El caso continúa bajo investigación.