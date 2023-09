Hombre recibe un balazo en el área de Wynwood cuando intentó impedir que le robaran su auto

“Ahora son horas muy tranquilas y yo digo que como hasta las 10 pm no tiene que pasar nada, pero ya si uno sale y como mujer también 12, 1 am, yo no me siento segura, yo necesito que alguien esté a mi lado, pero como yo sé, no voy a salir a la 1:00 am y menos por aquí, no”, dijo Carolina Rodríguez, residente del área.

En el callejón suelen estacionar los vehículos de los clientes que frecuentan los locales nocturnos de la concurrida zona.

“Ese callejón siempre está abierto y desgraciadamente, uno que es una persona normal, no se da cuenta, pero el delincuente si está vigilándote el fallo que tú tienes y de eso se aprovechan ellos”, dijo José Rodríguez, trabajador del área.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada. A propósito de este hecho, las autoridades reiteraron que gracias al sistema Shotspotter, la policía de Miami ha incrementado su capacidad de responder de manera inmediata a los reportes de disparos en la ciudad.

“Nos ha ayudado bastante, porque antes un oficial llegaba a una llamada de servicio donde supuestamente había un tiroteo ahora este sistema te dice en sí si es un cohete artificial o es que alguien fue baleado con una pistola y también te dice dónde está la misma cuadra”, añadió Freddie Cruz.

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.