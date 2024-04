Hombre de origen cubano asesinado por miembros del cartel de Sinaloa  en un motel de Miami  Springs

Aunque Kol, quien se presume es un miembro de alto rango del Cartel de Sinaloa, es mencionada en la orden de arresto, no ha sido acusada del asesinato según los registros judiciales.

El cártel, anteriormente liderado por el capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, es una organización internacional de crimen organizado centrada en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Kol se encuentra actualmente encarcelada en Broward bajo la custodia del Servicio Federal de Alguaciles debido a un caso federal de tráfico de drogas no relacionado. Sin embargo, según la policía de Miami-Dade, Kol atrajo a González al hotel la noche del 29 de noviembre de 2022, sellando así su destino.

Alrededor de las 8:15 p.m., Kol, de 35 años, llegó al hotel en un sedán Kia negro, seguido por un SUV rojo, según informó la policía. Kol alquiló la habitación 304 por 12 horas y dejó su licencia de conducir de la Florida en recepción. Según la orden judicial, el SUV era conducido por una persona identificada como Torres, mientras que Sánchez ocupaba el asiento del copiloto.

Los investigadores descubrieron que Kol y Sánchez habían estado en contacto durante tres días antes del crimen, y Kol coordinó el viaje de Sánchez desde San Diego mediante una extracción digital de su teléfono móvil. Luego de llegar a Miami, Sánchez alquiló el SUV rojo en Hertz y se reunió con Kol en Hallandale Beach. Posteriormente, el grupo abandonó el hotel, pero regresaron más tarde esa misma noche.

A lo largo de la noche, Kol intercambió una serie de mensajes de Instagram con González, según lo detallado en la orden judicial. Justo antes de las 10 p.m., la pareja planificó cómo González entraría al hotel para reunirse con ellos.

En uno de los mensajes, Kol expresó: “No quiero que me vean. Toca el timbre”. Las imágenes de seguridad muestran a González llegando al frente del hotel alrededor de las 10:30 p.m., momento en el que Kol se dirigió a recogerlo. González se sentó en el asiento delantero del copiloto, con el asiento reclinado para ocultarlo del empleado del hotel que estaba en la ventanilla de autoservicio.

El dúo ingresó al vestíbulo por la puerta trasera alrededor de las 10:45 p.m., según lo establecido en la orden judicial. Quince minutos más tarde, Kol realizó una breve llamada de 30 segundos a Sánchez.

Las cámaras de seguridad captaron a Sánchez ingresando al vestíbulo y dirigiéndose a la habitación 304 a las 11:20 p.m. Minutos después, González llamó al 911 y dijo “en el Aladino Hotel” y “Sí, urgente” cuando se le preguntó si necesitaba ayuda policial, según la orden judicial.

El operador escuchó sonidos de lucha y a González gritando “No, no, no” antes de que se escucharan disparos. Sánchez y Kol abandonaron la habitación alrededor de las 11:35 p.m., momento en el que la Policía de Miami Springs llegó al hotel, pero no encontró ningún altercado y se retiró sin presentar un informe. Al día siguiente, una gerente del hotel descubrió el cuerpo de González en un charco de sangre cuando fue a cobrar el alquiler atrasado de la habitación.

La investigación tomó un giro más significativo cuando una ex novia de González, con quien aún mantenía contacto, informó a la policía que González había publicado una foto de una mujer llamada Sapir Kol cinco días antes del asesinato y había afirmado: “Si me pasa algo, es ella”. Los investigadores vincularon a Kol con una cuenta de Facebook bajo ese mismo nombre. La ex novia también reveló que González le había dicho que Kol lo estaba amenazando de muerte.

Además, la policía recibió una llamada del detective de narcóticos de la policía de Hialeah, quien informó que el 16 de noviembre de 2022, la DEA interceptó un paquete de UPS que contenía 11 libras de metanfetamina asociado con González y que iba dirigido a una casa cercana en su barrio de Hialeah Gardens. Durante la vigilancia, los detectives observaron a González buscando el paquete.

Después de ser interrogado, González les informó que un desconocido le había dicho que cuatro hombres lo estaban buscando en el casino "porque tenía un paquete para ellos".