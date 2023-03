Hombre fue baleado mientras conducía por un barrio del NW de Miami-Dade

“Yo estaba durmiendo y él me dijo, oye está cerrado el vecindario y él me dice no sé, pero estaba la cosa de la policía puesta y ya después que yo me levanté, ya no había más nada, ya se habían ido. Normalmente, esta es un área muy tranquila y sí se escuchaba el helicóptero dando vueltas, pero nada que ver”, dijo Hidalgo.