Hombre en estado crítico tras enfrentarse a la policía en el NW de Miami

“Y le están diciendo que suelte el arma de fuego, mientras va pasando por el parque, hay niños que están jugando mientras el pasa por al lado de ellos armado con la pistola en la mano, ahí es donde hubo disparos, el sujeto fue baleado”, agregó Zabaleta.

En otro vídeo captado por la cámara de vigilancia de una residencia cercana se observan varias personas jugando baloncesto en el parque, al momento en que se escuchan los tiros.

El sospechoso, que aún no ha sido identificado, fue trasladado al hospital Jackson Memorial, donde a esta hora se mantiene recluido en condición crítica.

En el lugar, las autoridades recuperaron el arma de fuego del hombre y este jueves aún quedaba un gran charco de sangre en la acera.

El tiroteo dejó conmocionados a los residentes del área que, por temor, decidieron no mostrar sus rostros en cámara.

“Vemos varias patrullas del lado de allá tratando de parar a una persona, pero no sé en qué situación estaba en el momento, el tipo no hizo caso, hubo un intercambio de palabras, parecía que había armas, el hombre encañonó y ahí se formó la balacera, todo el mundo a correr a esconderse. Yo sentí pánico, porque tengo tres hijos, tuve que agarrar a los míos para asegurarme de que todo estuviera bien y trancarme adentro de la casa”, dijo un testigo, que pidió no ser identificado.

Justo al frente del parque queda ubicada la escuela secundaria de Brownsville, y este hecho sacudió la tranquilidad de quienes viven en sus alrededores.

“Es una cosa que ya no se puede estar en ninguna parte, porque uno no sabe, en cualquier momento se puede parar alguien y puede haber un tiroteo, es algo preocupante porque esta área está frente a una escuela y es muy importante la seguridad sobre todo”, dijo una residente del área.

Afortunadamente, durante el hecho no se reportaron más personas heridas. La policía reitera a la comunidad la importancia de acatar las órdenes de las autoridades.

“En el momento en que huyes de las autoridades ya estás cometiendo un delito grave y se va a complicar por las razones que hayas huido, muchas personas por una simple licencia suspendida huyen de los oficiales y lo que no saben es que la licencia suspendida tiene solución, pero poner en riesgo al resto de la comunidad poner en riesgo la vida del mismo huyendo de los oficiales no vale la pena”, continuó el vocero policial.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida se encuentra a cargo de la investigación.