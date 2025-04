Hombre asesinado a tiros en complejo de apartamentos en el NW de Miami-Dade

“Antes de las 6:00 am, nuestros oficiales respondieron al área del noreste 151 y la avenida 6, en referencia a un hombre adulto baleado”, dijo Joseph Peguero, portavoz de la oficina de la sheriff de Miami-Dade.

“En el momento, nuestros agentes de homicidios asumieron la investigación, no tenemos mucha información de los sujetos, ni nada de eso”, añadió Peguero.

Las autoridades lo identificaron como Romainson Joseph, de 38 años, y hasta el momento, no hay información alguna sobre el asesinato.

Una mujer estuvo en el interior de una patrulla durante largo tiempo, sin embargo, se desconoce si tiene alguna relación con el fallecido.

“Fue muy temprano, si vieron algo, por favor, contáctennos, que nos va a ayudar en la investigación. En este momento los detectives están buscando videos y gente que vio algo”, agregó el vocero.

Los vecinos esperan que las autoridades den con el responsable de este hecho que les robó la tranquilidad durante este día.

“Eso sí me sorprende, porque yo, de vez en cuando, paso y nunca he visto nada. Es raro lo que pasa en esos edificios, yo llevo 23 años viviendo por aquí y nunca he tenido problemas, uno siempre tiene que tener precaución de mirar a todos lados por si acaso, correr y cuidarse uno”, dijo José Lugo, residente del área.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.