Hollywood: Asesinan a balazos a un hombre mientras estaba junto a su novia dentro de su carro

“Eso no era un arma. Era una ametralladora. Porque cuando me desperté, pasé junto al auto y se veían más de ocho balazos”, dijo Renard Biennesein, tío de la víctima

El responsable del homicidio huyó del lugar antes de que llegara la policía.

Más de 30 marcadores de evidencia se observaron en el lugar, así como 13 impactos de bala quedaron en un vehículo que estaba estacionado en el área, situación que despertó preocupación entre los residentes.

“Como los apartamentos se rentan a las personas, tú no sabes quién viene, no hay control, uno no sabe quién llega y qué le persigue atrás, todos estamos en el mismo barco, nos cuidamos, pero lo que pasa, pasa. Con eso no hay chance de quien esté en camino sobreviva porque a esa velocidad y con esa ametralladora, es increíble”, dijo Maximino Figueroa, residente del área.

Mientras, las autoridades investigan las circunstancias que originaron el homicidio.

Los vecinos piden mayor patrullaje policial en el área que ayude a disminuir la violencia.

“Que investiguen, que encuentren a las personas responsables de esto y que haya más cuidado, porque hay una escuela, hay que tener más cuidado aquí”, dijo Génesis González, residente del área.

“Lamentable, muy triste. Eso no debería pasar. Si se ve mucha gente por las noches, pero es tranquilo, no he escuchado así como balaceras, ni nada. Me impresiona porque es triste”, dijo Ginelly Pereira, residente del área.

El caso continúa bajo investigación. Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea del Alto al Crimen de Broward al (954) 493-8477.