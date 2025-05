Florida se convierte en el segundo estado en prohibir flúor en su sistema de agua

El gobernador de Florida Ron DeSantis en conferencia de prensa en Lake Buena Vista, Florida, el 22 de febrero del 2024. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP) Orlando Sentinel

“Tenemos otras formas en las que las personas pueden acceder al flúor. Cuando haces esto en el suministro de agua, estás quitando la opción a alguien que puede no querer tener una sobreexposición al flúor”, afirmó DeSantis en un evento público a principios de este mes.

El flúor es un mineral que se ha añadido al agua potable durante generaciones para fortalecer los dientes y reducir las caries al reemplazar minerales perdidos durante el desgaste normal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La adición de bajos niveles de flúor al agua potable ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los mayores logros de salud pública del siglo pasado.

La ingesta excesiva de flúor se ha asociado con rayas o manchas en los dientes. Y los estudios también han rastreado un vínculo entre el exceso de flúor y el desarrollo cerebral.

