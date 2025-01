Finaliza Primer Plazo de Desalojo en Campo de Casas Móviles en Sweetwater

“Se me parte el corazón, gente que hace dos meses que compraron trailer en $150.000 y lo pierden. Eso es un abuso, yo llevo 24 años aquí, me siento mal, me acostumbré que esto era un lugar tranquilo, y me avisaron así, con cinco meses. Yo no tengo a donde ir”, dijo Leonardo Alfonso, residente afectado.