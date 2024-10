EXCLUSIVA: Habla vecina de Damian Valdez, alias "El Narra" vinculado al caso de El Taiger

La policía en un principio no descartó ninguna posibilidad, pero a medida que fue avanzando en la investigación determinó que no se trató de un intento de suicidio.

“Le podemos confirmar en este momento que no fue un suicidio, que esto es un acto criminal que estamos investigando. La razón primaria que estamos aquí esta tarde es para suplicarle al público que nos ayude a encontrar a un individuo que está buscado en referencia a tener información a este caso.

El pasado fin de semana se realizó una redada en la casa que tiene fijada como residencia Valdez-Galloso, ubicada en Hialeah , pero no encontraron al sujeto.

Los vecinos siguen sorprendidos con el despliegue policial del fin de semana y la búsqueda de Valdez-Galloso.

“Lo conocía de darnos saludos por el día y por la tarde, pero nunca compartimos, sé que la casa está bajo vigilancia y que Damián no aparece, no sabemos nada de él. Él vivía con la hermana, la mujer, somos vecinos hace un ano, solo nos damos los buenos días y nunca he visto nada, el comportamiento fue extraño cuando vi la casa rodeada de policía”, relató Yamira, vecina de Valdez-Galloso.

El artista conocido como El Taiger permanece en estado crítico, pero estable, dentro del Jackson Memorial Hospital, donde cada día se le realizan pruebas.

Marcel Reinosa, manager de El Taiger, declaró en el Show de Enrique Santos que había una ligera mejora y eso les daba más esperanzas de que podría salvarse.

A una calle del hospital donde permanece ingresado, justo en el punto donde fue encontrado el carro con el cuerpo del Taiger herido, se ha levantado un altar improvisado al que no dejan de llegar personas a mostrarle su apoyo al artista.

“Lo conocí de vista en una actividad una vez, pero nunca traté con él. Si me hablaron mucho de él, que era un buen cantante de reggaetón, y que ha luchado mucho. Ha tenido problemas con familiares, como todo el mundo, pero bueno, y ahora esta desgracia que le ha ocurrido”, explicaba Guillermo Cancio, residente de Miami, justo después de poner un rosario en el altar de El Taiger.

Amigos y colegas de profesión del Taiger también han mostrado su apoyo en persona y a través de las redes sociales.

El Mola, cantante y amigo del Taiger desde la infancia, recordaba cómo se conocían desde antes de dedicarse a la música, cuando eran niños en Cuba y siempre han tenido un buen vínculo, especialmente desde que se instaló en Miami.

El Mola no conoce a la persona de interés, porque reconoce no salían en el mismo grupo de amigos cercanos, pero hablaban directamente sin managers de por medio.

Y mientras se le recuerda y honra su memoria, la policía pide ayuda a la comunidad para localizar a Damián Valdez-Galloso, a quien necesitan encontrar para interrogarlo.

Valdez-Galloso pesa unas 186 libras y mide 5 pies y 9 pulgadas. El hombre de origen cubano tiene antecedentes penales, tanto en su país natal, como en Estados Unidos, por varios casos, incluidos delitos sexuales con menores y robo en mayor cuantía.

Además, desde hace cerca de dos décadas aparece en los registros del estado de La Florida como delincuente sexual.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso o conozca el paradero de Damian Valdez Galloso puede ponerse de inmediato en contacto con las autoridades, incluso de forma anónima, llamando al (305) 471-8477.