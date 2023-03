Encuentran a hombre muerto al lado de un Mercedes-Benz acribillado a balazos en una calle de Miami

La víctima fue encontrada por las autoridades en el medio de la calle. Cuando los bomberos del condado Miami -Dade llegaron el lugar, ya el hombre no tenía signos vitales.

“Sonó como unos fuegos artificiales, cómo pa, pa, pero nosotros no pensamos que se trataba de un tiroteo, mi hijo fue el que se asomó por la ventana y vio llegar como 10 patrullas de policía y ahí supimos que algo malo había pasado, fue realmente aterrador”, dijo Verónica Luthz.

Y es que muchos en el vecindario sintieron temor por lo ocurrido.

“Tengo miedo ahora porque sucedió tan cerca de mi casa. Yo me desperté cuando mi hijo se preparó para ir a trabajar y vi a todos esos policías aquí. Yo no sabía lo que había pasado. Me asustó saber que mataron a alguien. Estas cosas tienen que parar”, dijo Edmonia Moses, residente del área.

La señora Inés Fernández lleva más de 40 años viviendo en la zona y, aunque asegura sentirse tranquila caminando por el área, informó que los incidentes violentos han ido en aumento.

“Yo la verdad me entero al otro día, nunca me entero en el momento porque eso seguro pasa en la medianoche y ya yo estoy acostada porque yo tengo ya 90 años”, dijo Inés Fernández, residente del área.

La identidad del fallecido aún no ha sido revelada. Los investigadores de homicidios continúan recorriendo el vecindario en busca de vídeos de vigilancia que muestren al responsable del homicidio.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen al (305) 471-8477.Sent from my iPhone