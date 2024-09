El Micha se distancia del exilio cubano: "A mí me hicieron los cubanos, no la gente de Miami"

El Micha también dejó claro que continuará trabajando en Cuba de manera regular. Ante el comentario de Dandrades sobre figuras como Emilio Estefan, quien podría no estar de acuerdo con su postura, el cantante fue contundente: “Emilio sabe que es mi familia, lo quiero mucho, pero no puedo dejar de ser yo por lo que piense él o lo que piense nadie”.

El reguetonero se mostró cansado de las críticas que ha recibido en Miami. “Aquí ya me sentía ahogado. Estaba trabajando y funcionando como artista, pero siempre había ataques hacia mí, situaciones desagradables sin yo haberlas provocado. Me han dicho de todo, que soy policía, comunista… siento la obligación de estar bien conmigo mismo, no con nadie más. Mi trabajo no es hablar de política”, aseguró.

Finalmente, El Micha expresó su gratitud hacia el pueblo cubano, al que atribuye su éxito. “Los que me hicieron a mí fueron los cubanos, no la gente de Miami ni de otros lugares. A mí me hizo el pueblo, la gente”, concluyó con convicción.