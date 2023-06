Dos muertos y un herido en un triple tiroteo en North Miami Beach

“Me llamó la cuñada. Y dijo su hijo está muerto yo todavía estaba durmiendo y el empezó a gritar, yo no creo, yo no creo, por favor“, agregó la tía de una de las víctimas.

Conteniendo las lágrimas, el tío del hombre fue a la casa en busca de explicaciones.

“Yo no sé, él es muy buen muchacho, no molesta a nadie, no discute con nadie, estoy en shock, no sé qué decir”, señaló Paul Surich, tío de una de las víctimas.

Durante varias horas, los investigadores permanecieron en la residencia y el acceso al lugar solo estuvo permitido para los familiares de las víctimas.

“Aquí tienen que poner más cámaras y todo eso, un muchacho tranquilo, es un muchacho de familia”, dijo Juana Thomas, tía de una de las víctimas.

Pasadas las 11 de la mañana, los cadáveres de los dos fallecidos fueron retirados del lugar. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a las víctimas y se desconocen los motivos que desencadenaron el tiroteo.

“Por aquí nunca pasa nada, esto es un lugar que a las seis de la tarde ya es zona muerta, como quien dice, me sorprendió”, dijo Marc Tavares, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.