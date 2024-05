¿Donde está Ana María Knezevich? ¿Por qué detienen a su esposa al llegar a Miami?

“Han sido muchas noches sin dormir...traumatizados, no puedes comer, dormir, vivir”, dijo Felipe Henao, hermano de la desaparecida.

La familia agradeció a las autoridades por la investigación que llevan adelante y decidieron no emitir declaraciones al respecto, como tampoco quisieron hablar de la relación que había entre ella y su ex pareja, David Knezevich, quien fue arrestado el pasado el lunes al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Belgrado, donde se encontraba desde hace varios meses.

La última vez que Felipe hablo por teléfono con su hermana fue el pasado 24 de enero y según él, la notó feliz y con muchos planes por delante.

“La oí muy esperanzada en el futuro, muy contenta en España y fue una bonita conversación en base al amor. Ella quería abrir una organización sin fines de lucro para las mujeres”, dijo Felipe.

Henao y Knezevich, quienes llevaban 13 años de matrimonio, estaban en medio de una separación conflictiva, debido a la división de los bienes.

Según los últimos documentos judiciales, el hombre, quien es originario de Serbia, viajó desde Miami a Europa y estuvo en Madrid el 2 de febrero, fecha en la que Ana María fue vista por última vez.

Ese mismo día, las cámaras de seguridad del edificio en el que residía en Madrid fueron desactivadas con spray y las autoridades españolas identificaron la marca del aerosol, la tienda donde fue comprado y encontraron el vídeo de vigilancia del establecimiento, donde se observa un hombre que parece ser Knezevich, comprando el spray.

“Yo me levanto y pienso que esto no es la realidad, es increíble para mi mamá, al principio casi me llevó llevarla al hospital, porque pensé que le iba a dar un ataque al corazón”, dijo el hermano de Ana María Henao.

La familia asegura que no perderá la esperanza de encontrar a Ana María.

“Quiero justicia para mi hermana y confiamos en las autoridades. Yo sólo quiero, si alguien tiene información de mi hermana, por favor, que nos dejen saber”, agregó Henao.

Y será el próximo viernes 10 de mayo, después de la audiencia en la corte federal, cuando se conozca el siguiente paso del proceso legal.