Discusión entre dos hombres por una mujer en Hialeah termina con un muerto a puñaladas

Rodríguez, quien conocía a los dos hombres, identificó a la víctima como Magdiel y según él, este lunes había cumplido 40 años.

“El cumpleaños fue ayer y lo mataron ayer”, contó el testigo.

Todas las personas que estuvieron presentes al momento de la discusión fueron interrogadas por las autoridades.

“En estos momentos estamos en la investigación preliminar, pero sí les digo que es un incidente aislado y tenemos cinco personas en custodia en este momento que están siendo interrogadas”, señaló el portavoz de la policía de Hialeah.

Luego de seis horas, el cuerpo fue retirado de la vivienda por el departamento de medicina forense, y aunque la calle permaneció cerrada impidiendo el acceso al lugar, a algunos vecinos el hecho no les tomó por sorpresa.

“Por la gente que tenían ahí, cómo se vestían, cómo lucían, alguien chocó contra esa cerca hace como una semana, esa blanca ahí y no sé si estaban tomando, no sé qué hacen, pero no me pareció como algo bueno”, dijo Joseph Álvarez, vecino.

Hasta el momento, nadie ha sido arrestado por el homicidio. Durante horas, las autoridades permanecieron en el área, entrevistaron a algunos vecinos e incluso unos buzos se sumergieron en el lago que está en la parte de atrás de la casa en busca de evidencias.

“Ellos siempre estaban haciendo cosas muy tarde y tenían a personas viniendo en bicicletas y siempre había mucha gente, siempre habían carros diferentes”, agregó Joseph Álvarez, vecino.

El caso continúa bajo investigación.