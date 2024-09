Discusión por canción de REGUETON terminó con un hombre muerto a balazos en un restaurante mexicano de Fort Lauderdale

Según testigos, la víctima le reclamó a otro cliente por no estar de acuerdo con la elección musical que Este escogió en la rocola y mientras discutían, sacó su arma de fuego.

“Nadie se esperaba eso, triste... No tengo palabras, ahora que estoy devastado, para mÍ era un amigo, camarada que conozco hace 18 años desde que llegué a Florida y siempre he trabajado para él”, dijo Francisco Ríos, amigo de la víctima.

“Mira, mi hermano, ya se fue, pero la demás gente, las autoridades, deben tomar cartas en el asunto porque estos bares no tienen security, y eso no tiene permiso de bar, eso es un restaurante y no tienen permiso de vender cervezas, yo pienso que tienen que ver eso”, dijo Julián Camacho, hermano de la víctima.