americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luis Suárez seguirá jugando en Inter Miami al extender contrato para 2026

MIAMI (AP) — Luis Suárez seguirá una temporada más con Inter Miami.

Luis Suárez celebra tras anotar el segundo gol de Inter Miami en el partido contra Palmeiras en el Mundial de Clubes, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)
Luis Suárez celebra tras anotar el segundo gol de Inter Miami en el partido contra Palmeiras en el Mundial de Clubes, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El delantero uruguayo, que cumplirá 39 años en enero, firmó un contrato para disputar la temporada de 2026 con los flamantes campeones de la MLS, anunció el club el miércoles. No se dio a conocer el monto financiero del acuerdo.

Suárez acompañará al astro argentino Lionel Messi para la apertura el próximo año del nuevo estadio del equipo, cercano al aeropuerto internacional de Miami.

Será la tercera temporada de Suárez goleador histórico de la selección de Uruguay con Inter Miami.

El ex del Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid y Ajax anotó 17 goles y aportó 17 asistencias al disputar 50 partidos en todas las competiciones, incluyendo una marcha a las octavos de final del expandido Mundial de Clubes.

Aceptó tener un papel secundario en los últimos cuatro partidos de los playoffs y no tuvo minutos en la victoria 3-1 ante los Vancouver Whitecaps en la final de la Copa MLS. Fue desplazado por Mateo Silvetti, un atacante argentino de 19 años.

Inter Miami se ha embarcado en una renovación de su plantilla tras los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, quien fueron compañeros de Messi y Suárez en el Barcelona. Acaban de anunciar la incorporación del lateral izquierdo español Sergio Reguilón.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter