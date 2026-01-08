americateve

Miami regresa a casa con oportunidad de título nacional tras vencer 31-27 a Ole Miss en Fiesta Bowl

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Carson Beck se escapó tres yardas para un touchdown con 18 segundos restantes, y Miami regresará a casa para tener la oportunidad de ganar su primer campeonato nacional desde 2001, después de vencer el jueves 31-27 a Mississippi en el Fiesta Bowl.

Carson Beck, quarterback de Miami, anota en el Fiesta Bowl ante Mississippi, el jueves 8 de enero de 2026 en Glendale, Arizona (AP Foto/Rick Scuteri)
Carson Beck, quarterback de Miami, anota en el Fiesta Bowl ante Mississippi, el jueves 8 de enero de 2026 en Glendale, Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los Hurricanes, clasificados en el décimo lugar (13-2), vieron su famosa defensa desmantelada por los Rebels, ubicados sextos (13-2), en un enloquecido último cuarto de esta emocionante semifinal del playoff del fútbol americano colegial.

Miami quedó abajo por 27-24 después de que Trinidad Chambliss lanzó un pase de touchdown de 24 yardas a Dae'Quan Wright con 3:13 minutos restantes.

Beck, quien ganó un título nacional como suplente en Georgia, mantuvo la calma en medio de la tormenta, llevando a Miami por el campo para conseguir la anotación de la victoria —y una oportunidad de conquistar el título nacional en su campo local, el Hard Rock Stadium el 19 de enero. Beck tiene un récord de 37-5 como titular, incluidas dos temporadas en Georgia.

FUENTE: AP

