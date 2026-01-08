Miami regresa a casa con oportunidad de título nacional tras vencer 31-27 a Ole Miss en Fiesta Bowl

Los Hurricanes, clasificados en el décimo lugar (13-2), vieron su famosa defensa desmantelada por los Rebels, ubicados sextos (13-2), en un enloquecido último cuarto de esta emocionante semifinal del playoff del fútbol americano colegial.

Beck, quien ganó un título nacional como suplente en Georgia, mantuvo la calma en medio de la tormenta, llevando a Miami por el campo para conseguir la anotación de la victoria —y una oportunidad de conquistar el título nacional en su campo local, el Hard Rock Stadium el 19 de enero. Beck tiene un récord de 37-5 como titular, incluidas dos temporadas en Georgia.