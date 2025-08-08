americateve

Trump

Líderes de Armenia y Azerbaiyán firman acuerdo en cumbre de paz con Trump

WASHINGTON (AP) — Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se dieron la mano uniéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes en la Casa Blanca en una cumbre de paz en la que firmaron un acuerdo destinado a poner fin a décadas de conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centro, en la ceremonia de firma trilateral con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, izquierda, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el viernes 8 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
Los dos países del Cáucaso meridional firmaron acuerdos mutuos y con Estados Unidos que reabrirán rutas de transporte clave, al tiempo que permiten que Estados Unidos aproveche la influencia cada vez menor de Rusia en la región. El acuerdo incluye un pacto que creará un importante corredor de tránsito que será bautizado como la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, informó la Casa Blanca.

El mandatario dijo el viernes en la Casa Blanca que dar su nombre a la ruta era “un gran honor para mí”, pero “no lo pedí”.

En una llamada con periodistas antes del evento, un alto funcionario del gobierno dijo que fueron los armenios quienes sugirieron el nombre.

En la cumbre de paz del viernes, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que el corredor de tránsito “creará oportunidades de conectividad para muchos países”.

“Iniciamos el camino hacia una asociación estratégica”, expresó.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, calificó el acuerdo como un “importante hito”.

“Sentamos las bases para escribir una historia mejor que la que tuvimos en el pasado”, manifestó.

Ambos líderes dijeron que el avance fue posible gracias a Trump y su equipo, y se unieron a una creciente lista de dirigentes extranjeros y otros funcionarios que han dicho que el mandatario republicano debería recibir el Premio Nobel de la Paz, algo que él anhela.

“En seis meses, el presidente Trump hizo un milagro”, dijo Aliyev.

Trump comentó sobre el tiempo que duró el conflicto entre los dos países y dijo sobre el acuerdo: “Treinta y cinco años pelearon y ahora son amigos y van a ser amigos por mucho tiempo”.

Esa ruta conectará Azerbaiyán y su enclave autónomo de Nakhchiván, que están separados por una franja de territorio armenio de 32 kilómetros (20 millas) de ancho. La demanda de Azerbaiyán había obstaculizado las conversaciones de paz en el pasado.

Trump indicó que le gustaría visitar la ruta en algún momento, diciendo: “Tendremos que ir allí”.

“La hoja de ruta que están acordando construirá un futuro cooperativo que beneficiará a ambos países, su región del Cáucaso meridional y más allá”, dijo el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. Agregó que el nuevo corredor de tránsito “permitirá una conectividad sin obstáculos entre ambos países, al tiempo que se respeta la soberanía e integridad territorial de Armenia y su gente”.

Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de la paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo “muy confiado” al dar la bienvenida a ambos líderes a la Casa Blanca el viernes por la tarde.

La firma del viernes se suma a los acuerdos de paz y económicos negociados este año por Estados Unidos, y se realiza mientras Trump no oculta su deseo de ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz por ayudar a aliviar conflictos de larga duración en todo el mundo.

___

Los periodistas de The Associated Press Meg Kinnard y Will Weissert contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

