americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alcatraz

Florida actualiza acuerdo sobre manejo de detenidos en “Alcatraz de los caimanes”

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Más de un mes después de que Florida abriera el centro de detención de inmigrantes apodado “Alcatraz de los Caimanes” en los Everglades, el estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo actualizado que detalla cómo los funcionarios estatales de correccionales deben manejar a los detenidos de inmigración federal en instalaciones no correccionales.

Rana Mourer ondea una bandera estadounidense fuera del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en la instalación de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier, el sábado 12 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. (AP Foto/Alexandra Rodriguez)
Rana Mourer ondea una bandera estadounidense fuera del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en la instalación de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier, el sábado 12 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. (AP Foto/Alexandra Rodriguez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El anexo firmado esta semana actualiza un acuerdo de 2020 entre el Departamento Correccional de Florida y el ICE donde se explica cómo manejar a los detenidos de inmigración federal en instalaciones correccionales, pero no en lugares como este nuevo centro de detención. La actualización se hizo pública el jueves en documentos judiciales, en respuesta a una demanda de derechos civiles donde se afirma que los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” no han podido reunirse con abogados ni acceder a los tribunales de inmigración.

El abogado Nick Meros, que representa al estado de Florida, remitió a las autoridades estatales las preguntas sobre el retraso en la realización del anexo. Un portavoz del Departamento Correccional de Florida no respondió a una consulta enviada por correo electrónico.

El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en Miami ordeno a las autoridades federales y estatales que presentaran acuerdos donde se mostrara qué agencia gubernamental o contratista privado tiene la autoridad legal para detener a personas o desempeñar funciones de agente de inmigración en la instalación, construida apresuradamente en una pista de aterrizaje en el desierto para albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.

Otra jueza federal ordenó el jueves, en una demanda separada en Miami, una pausa de dos semanas en la realización de construcciones adicionales en el sitio mientras considera si violan las leyes ambientales.

Según el anexo, la agencia correccional de Florida debe proporcionar al ICE los nombres y biografías de todas las personas que tienen autoridad sobre los detenidos, y la agencia federal puede vetar a cualquiera que considere inapropiado. El ICE proporciona supervisión y puede exigir que un detenido sea devuelto a su custodia física, según el anexo.

El ICE tiene acuerdos similares con otras agencias de Florida, la mayoría de ellos, firmados a principios de este año, pero el Departamento Correccional ha sido la principal agencia estatal para el centro de detención de los Everglades, según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press, enviados en junio entre funcionarios estatales de emergencia y un director local de emergencia.

En otro documento judicial divulgado el jueves, el estado de Florida impugnó la acusación de que los abogados de los detenidos no hayan podido reunirse con sus clientes. Desde el 15 de julio, cuando comenzó el servicio de videoconferencia, el estado ha aceptado todas las solicitudes para que un detenido se reúna con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio, dijo. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

___

Kate Payne en Tallahassee contribuyó a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
publican el arresto de agentes de ice a exteniente coronel cubano escondido en miami

Publican el arresto de Agentes de ICE a Exteniente Coronel Cubano escondido en MIAMI

Por Redacción América Noticias Miami
acusan a cubana de miami de presunto fraude millonario con autos de lujo

ACUSAN A CUBANA DE MIAMI DE PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO CON AUTOS DE LUJO

tension entre cubanos en un bjs de miami termina en chusmeria y gritos

Tensión entre cubanos en un Bjs de Miami termina en Chusmeria y gritos

Por Redacción América Noticias Miami
encuentran en un hotel de los cayos de florida mas de 50 mil pesos cubanos, una pistola glock cargada y varios pasaportes

Encuentran en un Hotel de los Cayos de Florida más de 50 mil pesos cubanos, una pistola Glock cargada y varios pasaportes

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Publican el arresto de Agentes de ICE a Exteniente Coronel Cubano escondido en MIAMI

Publican el arresto de Agentes de ICE a Exteniente Coronel Cubano escondido en MIAMI

Soldados del Ejército de Estados Unidos atraviesan un puente flotante sobre el río Imjin durante un ejercicio conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur, el 20 de marzo de 2025, en Yeoncheon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)

Trump autoriza al Ejército a atacar cárteles de la droga fuera de EEUU

Rana Mourer ondea una bandera estadounidense fuera del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en la instalación de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier, el sábado 12 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. (AP Foto/Alexandra Rodriguez)

Florida actualiza acuerdo sobre manejo de detenidos en “Alcatraz de los caimanes”

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 175 de United Airlines choca contra la torre sur del World Trade Center en Nueva York mientras sale humo de la torre norte. (AP Foto/Chao Soi Cheong, archivo)

Identifican restos de tres víctimas del 11-S, casi 24 años después

ARCHIVO – La sede de la embajada de Estados Unidos en Cuba, en la Habana, el 14 de agosto de 2015. (AP Foto/Desmond Boylan, Archivo)

EE.UU. niega reunificación familiar a joven cubano tras nueve años de espera bajo nuevas medidas de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter