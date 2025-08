¿Quién está detrás del asesinato de dos barberos en Hialeah? La comunidad exige respuestas

Hialeah , FL – La conmoción reina en la comunidad de Hialeah tras el trágico hallazgo de dos jóvenes barberos que fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento este martes. Las víctimas, identificadas como Cristian Contreras, de origen hondureño, y Kevin Ramírez, colombiano, fueron halladas con impactos de bala en un apartamento del complejo residencial Atlántico at Aquabella, al noroeste de la ciudad.

La policía de Hialeah ha iniciado una investigación por doble homicidio, aunque hasta el momento no se han producido arrestos ni se han identificado sospechosos.

Bryan León, amigo cercano de ambas víctimas y también barbero, relató con profundo dolor cómo se enteró de la tragedia. “Íbamos a viajar hoy los tres… y hoy no tengo a ninguno”, dijo entre lágrimas en una entrevista con Telemundo 51. La silla donde Cristian trabajaba en la barbería sigue vacía, como símbolo de su ausencia. Kevin, quien ya no ejercía en el local, atendía a sus clientes en el mismo apartamento donde ocurrió el crimen.

León contó que el martes por la mañana notó algo inusual: Cristian no se presentó a su primer corte, algo completamente fuera de lo común. Al revisar su ubicación por GPS, vio que seguía en el domicilio de Kevin. Fue entonces cuando un cliente, que resultó ser un policía fuera de servicio, le compartió una impactante noticia: “No te quiero asustar, pero encontraron dos muertos ahí hoy”.

“El papá de Cristian me llamó y me dijo: ‘Me mataron la luz de mi vida’… y ahí me rompí por completo”, confesó Bryan, visiblemente afectado.