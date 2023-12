Desamparado acusado de incendiar vehículo de un hombre tras una discusión: el hombre falleció

“Fue impresionante saber la noticia, estuve trabajando aquí en la zona y entré a un restaurante y ahí fue que me dijeron que la persona había sido asesinada y quemada dentro del vehículo, fue sorprendente, porque nunca habíamos escuchado algo parecido en la zona”, dijo Angela Rociano, residente del área.

Lautzenheiser enfrenta cargos de asesinato en primer grado e incendio provocado.

Quienes frecuentan la plaza comercial informaron que es un desamparado que hacía vida en el área.

“Yo sabía que él era loco, pero no para hacer esas cosas, la mamá se murió el año pasado en diciembre, el padrastro lo botó de la casa y se quedó aquí en la calle, hace un año que lo conocía, pero no sabía que iba a hacer esta locura”, dijo Marlon Valencia, residente del área.

“Es impresionante, porque caras vemos, corazones no sabemos y comíamos al lado de él porque él iba a Burger King y me impresionó, porque no lo había visto, pero sí me habían dicho que era él y ahora es que estoy viendo la foto y es impresionante”, dijo Luis Gómez, residente del área.

La víctima aún no ha sido identificada. En el estacionamiento aún quedan los restos que dejó el incendio, hecho que causó inquietud entre los vecinos.

“Pensé que era un carro ardiendo, pero no que habían quemado a alguien, me impacta porque aquí en la zona es bien tranquilo”, dijo Orlando Martín, residente del área.

“Estoy impresionado, no lo sabía yo vivo aquí cerca y ni la verdad, yo ando aquí de noche y esta zona es muy tranquila la verdad”, dijo Dayron Mendoza, residente del área.

Los registros judiciales muestran que el acusado posee antecedentes de arresto por robo y posesión de marihuana.