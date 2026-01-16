americateve

VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

La Casa Blanca celebró la gasolina por debajo de $3 con un video al ritmo de Daddy Yankee. En 43 estados los precios alcanzan mínimos de cinco años.

Redacción América Noticias Miami
trump gasolina

El Gobierno de Donald Trump difundió un video viral al ritmo de Daddy Yankee para celebrar la caída del precio del combustible en Estados Unidos, con niveles no vistos en cinco años.

La Casa Blanca sorprendió este jueves al celebrar la bajada del precio de la gasolina por debajo de los 3 dólares por galón con un video musicalizado con “Gasolina”, el icónico tema del artista puertorriqueño Daddy Yankee.

La publicación, difundida a través de las redes sociales oficiales del Gobierno, destaca los resultados económicos alcanzados bajo la administración del presidente Donald Trump, mostrando imágenes del mandatario en distintos escenarios mientras se resaltan los precios actuales del combustible en todo el país.

Gasolina bajo los $3 en la mayoría del país

El mensaje que acompaña el video es claro y directo:

“Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon”

(“Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados de EE.UU. con precios de gasolina por debajo de los 3 dólares por galón”).

Según la Casa Blanca, 43 estados reportan precios promedio por debajo de los $3, una cifra que no se veía desde hace varios años y que ha tenido un impacto directo en el bolsillo de millones de conductores.

Datos oficiales y mínimos históricos

De acuerdo con datos de GasBuddy citados por la propia administración:

  • En 43 estados, el precio promedio del galón regular está por debajo de $3.

  • En 30 estados, el precio es inferior a $2.75.

  • En 17 estados, el galón cuesta $2.50 o menos.

  • En al menos 19 estados, algunas estaciones reportan precios por debajo de los $2, los niveles más bajos en cinco años.

Video viral y reacciones divididas

El video ya supera los 5.5 millones de visualizaciones y acumula más de 543,000 “me gusta”, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

Mientras algunos usuarios criticaron el tono festivo de la publicación, la mayoría celebró los resultados económicos, destacando la estabilidad de los precios y el alivio que representa para los consumidores en un contexto de inflación global.

“America First” y ahorro millonario

La administración Trump atribuye esta tendencia a su política energética “America First”, enfocada en la independencia y dominancia energética de Estados Unidos.

Según estimaciones oficiales, los automovilistas estadounidenses gastarán cerca de 11.000 millones de dólares menos en gasolina este año, en comparación con 2025, gracias a la caída sostenida de los precios.

