Daniella Levine Cava habla tras aplastante victoria. Candidato Alex Otaola pide recuento de votos

El martes, tanto demócratas como republicanos emitieron aproximadamente la misma cantidad de votos, representando cada uno un poco más del 40% de las boletas, lo que indica un respaldo significativo de votantes republicanos y una alta participación entre los independientes. Levine Cava expresó su satisfacción en su fiesta de victoria, celebrada en el restaurante cubano Ball and Chain de Miami, donde destacó la confianza que la gente ha depositado en ella. “Lo que veo en las calles es que la gente me conoce y confía en mí. Sabe cuánto me importa”, afirmó durante varias entrevistas en inglés y español.