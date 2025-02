Cubano de Miami que votó por Trump AHORA teme la deportación de su familia. Patrocinó a seis familiares a través del PAROLE

Screenshot 2025-02-05 at 10.34.47AM.png

El periodista Javier Díaz consultó a una abogada de inmigración, quien aseguró que aún no hay confirmación oficial sobre la revocación del parole humanitario. No obstante, explicó que el gobierno tiene la potestad de cancelar estos permisos en cualquier momento, lo que podría exponer a sus beneficiarios a procesos de deportación.

Embed - Javier Díaz TV on Instagram: "“Voté por Trump pero este tipo de cosas me parece se le está yendo de las manos” Así dice patrocinador de una numerosa familia cubana tras el miedo a la deportación." View this post on Instagram A post shared by Javier Díaz TV (@javierdiaz_tv)

La posible revocación también afectaría a quienes ingresaron a EE.UU. mediante la aplicación CBP One. Además, los patrocinadores podrían recibir notificaciones sobre el estatus migratorio de los beneficiarios. No obstante, aquellos que ya son residentes permanentes o han solicitado asilo no tendrían que preocuparse por esta medida.

Preguntas frecuentes sobre la posible deportación de migrantes cubanos

¿Quiénes corren mayor riesgo de deportación?

Los cubanos que ingresaron con parole humanitario y CBP One y llevan menos de dos años en el país, especialmente aquellos con parole vencido y sin trámites migratorios en curso.

¿Cómo impactaría esto a las familias cubanas?

Generaría incertidumbre y temor, afectando su estabilidad emocional y económica. Sin embargo, los residentes permanentes o quienes han solicitado asilo no estarían en riesgo.

¿Qué pueden hacer los cubanos con parole para protegerse?

Deben considerar solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día en EE.UU. También deben mantener sus documentos y permisos de trabajo actualizados y buscar asesoría legal para evaluar opciones como el asilo político.

Mientras el debate sobre el futuro del parole humanitario continúa, muchas familias cubanas viven con incertidumbre, sin saber si podrán quedarse en Estados Unidos o enfrentarán la deportación inminente.

FUENTE: javierdiaz_tv - Instagram