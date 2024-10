Cubano de Miami balea a su ex esposa en su casa de Kendall, la salva el inquilino de un Efficiency que tenía la casa

Pedro Núñez, de 47 años, enfrenta un cargo de intento de homicidio, tras haber sido arrestado por dispararle a su ex esposa, con quien tiene en común una hija de diez años.

El incidente ocurrió poco después de las 3:30 am de este domingo en la vivienda localizada en el 6200 de la avenida 109 del suroeste del condado.

Según el informe policial, el inquilino del efficiency fue quien encontró a la mujer mal herida sobre un gran charco de sangre y mientras perdía la conciencia, alcanzó a decir que su ex esposo la había baleado.

“Sentí gritos de una mujer y pensé, la gente está de fiesta y después seguían los gritos y sentí voces y ahora me culpo por no haber salido y me di cuenta al amanecer que era una cosa seria”, dijo Mariam Pérez, vecina.