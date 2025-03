Cubano gana más de 6 mil dólares en el Casino Seminole y lo cobra un año y medio después por no tener residencia LEGAL en EEUU

A pesar de haber ganado tres premios mayores en el Casino Seminole Classic de Florida en 2023 , no pudo cobrar su dinero debido a las estrictas disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. , que impiden pagos a ciudadanos cubanos sin residencia legal fuera de la isla.

"A mí me gusta ir al casino como a cualquier persona un fin de semana", relató Cardoso en una entrevista con Telemundo . Sin embargo, lo que debía ser una celebración se convirtió en un año y medio de espera mientras gestionaba su residencia en Estados Unidos.

Finalmente, tras obtener su permiso de trabajo , pudo regresar al casino y cobrar su dinero. "Con ese dinero voy a ver a mi mamá y a mis hijos. Hace casi 16 años que no los veo. Me da ganas de llorar", expresó emocionado en una entrevista con NBC6 .

Un consejo para otros jugadores cubanos

Eduardo Cardoso aprovechó su experiencia para advertir a otros cubanos que frecuentan los casinos en Estados Unidos: "Si no tienes documentos, no juegues, porque no te van a pagar".