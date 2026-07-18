Influencers Andrew y Tristan Tate son arrestados en Miami

No se han revelado qué cargos enfrentan los hermanos en Estados Unidos. Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, indicó que la orden estaba bajo secreto.
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MIAMI (AP) — Las autoridades federales arrestaron el sábado en Miami a los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers de hipermasculinidad denunciados por violación, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
No se han revelado qué cargos enfrentan los hermanos en Estados Unidos. Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, indicó que la orden estaba bajo secreto.
Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad que tienen millones de seguidores en redes sociales, son buscados en el Reino Unido, donde enfrentan cargos por violación y trata de personas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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