Influencers Andrew y Tristan Tate son arrestados en Miami

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Andrew Tate (der) y su hermano Tristan en Miami el 11 de abril del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool) AP

No se han revelado qué cargos enfrentan los hermanos en Estados Unidos. Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, indicó que la orden estaba bajo secreto.

Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad que tienen millones de seguidores en redes sociales, son buscados en el Reino Unido, donde enfrentan cargos por violación y trata de personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP