Coral Gables: Pelea doméstica termina a tiros con dos personas muertas y una herida

Una diputa doméstica terminó con dos muertos y un herido esta mañana en un apartamento del complejo Gables Ponce, en el 320 de Granello Avenue, cerca de la intersección con la US 1.

Hasta el momento no están claro los motivos que originaron la pelea. La policía ofreció las edades de las víctimas.

Vecinos del área expresaron su consternación y preocupación, al percatarse de presencia de al menos diez patrullas policiales.

“Esta zona es tranquila, tenía una reunión de trabajo y cuando vi la cantidad de patrullas me sorprendí y no me dejaron pasar”, dijo Tony Verona.

La policía de Miami-Dade pide a cualquier persona que pueda estar envuelta en una situación doméstica que pueda tornarse violenta, contactar a cualquier agencia pública o privadas para pedir ayuda.