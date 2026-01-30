Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

El magistrado exige pruebas clave sobre la cancelación del parole antes de decidir si concede libertad bajo custodia familiar

Un juez federal en Texas decidió este jueves bloquear la posible liberación del cubano Robyn Argote-Brooks , acusado de atacar con su automóvil a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) durante un operativo en San Antonio, y ordenó mantenerlo bajo custodia federal mientras revisa información crítica sobre su estatus migratorio.

La decisión fue tomada por el juez Jason Pulliam , quien pospuso cualquier resolución tras advertir que necesita documentos oficiales que confirmen si el parole migratorio del joven fue efectivamente cancelado y cuándo fue notificado de esa supuesta revocación, reportó el San Antonio Express-News .

Pulliam frenó esa recomendación hasta verificar pruebas esenciales sobre la actuación de ICE y el estatus legal del acusado.

Argote-Brooks, de 25 años , compareció luego de que un magistrado recomendara permitirle esperar el proceso judicial bajo custodia de su padre .

El cubano enfrenta un cargo federal por destrucción de propiedad gubernamental , tras presuntamente embestir dos vehículos de ICE durante un operativo realizado el 13 de enero en el estacionamiento de un Walmart en Blanco Road, San Antonio.

Las autoridades aseguran que un agente resultó herido y que los daños superan los 5,000 dólares .

Versiones enfrentadas

Fiscalía: sostiene que el parole del joven fue cancelado en abril de 2025 y que, al intentar arrestarlo, huyó e impactó los autos federales. También citó un antecedente de atropello y fuga vinculado al mismo vehículo (aunque no está claro quién conducía entonces).

Defensa: afirma que ni el acusado ni su familia fueron notificados de la cancelación del parole. Su abogada, Marina Thais Douenat, explicó que Argote-Brooks cumplió tres años de servicio militar en Cuba y que en 2024 fue convocado para combatir en Ucrania, lo que motivó la solicitud de asilo. “Si regresa a Cuba, sería declarado desertor”, advirtió.

Qué viene ahora

El juez exigió a la fiscalía presentar el documento que confirme la terminación del parole y detallar el procedimiento de notificación. Hasta recibir esa información, el acusado permanecerá detenido.

De ser declarado culpable, Argote-Brooks podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal y posterior deportación. El caso continúa en desarrollo.