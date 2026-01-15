americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Cuba repatria en silencio a 32 militares caídos en Venezuela tras la captura de Maduro. Ceremonias, cierres viales y propaganda oficial contrastan con la falta de información sobre la misión

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
militares cua

La Habana — El régimen cubano repatrió este jueves los restos mortales de 32 militares fallecidos en Venezuela durante el operativo internacional que culminó con la captura de Nicolás Maduro, en medio de un amplio despliegue ceremonial y una movilización política cuidadosamente orquestada, mientras persiste el silencio oficial sobre los detalles de la misión.

Llegada de los restos a La Habana

Al amanecer del 15 de enero, una aeronave ATR 42-500 de Cubana de Aviación aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí con los féretros de los militares, descritos por el discurso oficial como caídos “en el cumplimiento del deber”.

En la pista se realizó una ceremonia militar inicial, con presencia de altos mandos castrenses, cuadros del Partido Comunista de Cuba y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Screenshot 2026-01-15 at 9.54.06AM

Recorrido fúnebre y capilla ardiente

Tras el acto de recepción, los féretros fueron trasladados por Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), donde se habilitó una capilla ardiente desde las 10:00 a.m. para el paso de ciudadanos movilizados por estructuras oficiales.

Desde primeras horas, organizaciones estatales convocaron a trabajadores y estudiantes para acompañar el cortejo, con publicaciones en redes que mostraron concentraciones desde las 6:00 a.m. en puntos clave del recorrido.

Screenshot 2026-01-15 at 9.55.01AM

Operativo de seguridad y cierres viales

La Comisión Provincial de Seguridad Vial activó un dispositivo especial desde las 4:00 a.m., con restricciones de tránsito y estacionamiento en varias zonas. A partir de las 7:00 a.m., se implementaron cierres operativos en intersecciones entre Avenida Van Troy y Paseo, recomendándose rutas alternas como Calabazar, Murgas y Proyecto 3–calle 114.

Screenshot 2026-01-15 at 9.55.50AM

Homenajes nacionales y “marcha patriótica”

Las conmemoraciones continuarán el viernes 16 de enero:

  • 7:30 a.m.: concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí (Malecón), inicio de la “Marcha del Pueblo Combatiente”.

  • 9:00 a.m.: actos simultáneos en todas las cabeceras provinciales.

  • 4:00 p.m.: inhumación en panteones de los Caídos por la Defensa en las localidades de origen.

El PCC llamó a actos municipales en todo el país bajo consignas de “honor y gloria”.

Recepción de heridos

Un día antes, el Gobierno recibió a militares y colaboradores heridos en la operación, también en el Aeropuerto José Martí, con presencia de altos mandos del Partido y del Ejército, según medios oficiales.

Contexto geopolítico del operativo

Los 32 militares murieron el 3 de enero de 2026 durante un operativo internacional que precipitó el colapso del régimen de Maduro. Washington justificó la acción como “urgente para evitar una catástrofe humanitaria”. En Caracas, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina en una transición frágil y bajo supervisión internacional.

Visita no anunciada del canciller

Previo a la repatriación, el canciller Bruno Rodríguez realizó una visita discreta a Venezuela, donde participó en un acto de homenaje conjunto. La actividad no fue anunciada por los canales oficiales habituales. Allí se otorgaron ascensos póstumos y condecoraciones, reforzando el mensaje de unidad ideológica.

Silencio informativo vs. narrativa de heroísmo

Pese al despliegue simbólico, no se han divulgado detalles sobre:

  • La naturaleza exacta de la misión.

  • El número total de efectivos desplegados.

  • Los términos del acuerdo militar con Caracas.

La ausencia de explicaciones contrasta con una campaña propagandística intensa que apela al “internacionalismo”, la “resistencia” y el “honor patriótico”, evocando precedentes de la política exterior cubana en escenarios lejanos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
desvian vuelo rumbo a cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en hialeah: asi ocurrio la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

llegaran a cuba los restos de 32 agentes caidos en venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Trabajadores ondean la bandera cubana a media asta en la Tribuna Antiimperialista, cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el lunes 5 de enero de 2026, en memoria de los cubanos fallecidos dos días antes en Caracas, Venezuela, durante la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba prepara homenajes a 32 militares muertos durante el asalto de EEUU a Venezuela

eeuu congela visas para 75 paises, incluidos cuba, brasil, rusia e iran

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

Destacados del día

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter