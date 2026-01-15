Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

La Habana — El régimen cubano repatrió este jueves los restos mortales de 32 militares fallecidos en Venezuela durante el operativo internacional que culminó con la captura de Nicolás Maduro , en medio de un amplio despliegue ceremonial y una movilización política cuidadosamente orquestada , mientras persiste el silencio oficial sobre los detalles de la misión.

Al amanecer del 15 de enero , una aeronave ATR 42-500 de Cubana de Aviación aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí con los féretros de los militares, descritos por el discurso oficial como caídos “en el cumplimiento del deber”.

En la pista se realizó una ceremonia militar inicial , con presencia de altos mandos castrenses, cuadros del Partido Comunista de Cuba y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba .

Tras el acto de recepción, los féretros fueron trasladados por Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) , donde se habilitó una capilla ardiente desde las 10:00 a.m. para el paso de ciudadanos movilizados por estructuras oficiales.

Desde primeras horas, organizaciones estatales convocaron a trabajadores y estudiantes para acompañar el cortejo, con publicaciones en redes que mostraron concentraciones desde las 6:00 a.m. en puntos clave del recorrido.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial activó un dispositivo especial desde las 4:00 a.m. , con restricciones de tránsito y estacionamiento en varias zonas. A partir de las 7:00 a.m. , se implementaron cierres operativos en intersecciones entre Avenida Van Troy y Paseo , recomendándose rutas alternas como Calabazar , Murgas y Proyecto 3–calle 114 .

Homenajes nacionales y “marcha patriótica”

Las conmemoraciones continuarán el viernes 16 de enero:

7:30 a.m. : concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí (Malecón), inicio de la “Marcha del Pueblo Combatiente” .

9:00 a.m. : actos simultáneos en todas las cabeceras provinciales .

4:00 p.m.: inhumación en panteones de los Caídos por la Defensa en las localidades de origen.

El PCC llamó a actos municipales en todo el país bajo consignas de “honor y gloria”.

Recepción de heridos

Un día antes, el Gobierno recibió a militares y colaboradores heridos en la operación, también en el Aeropuerto José Martí, con presencia de altos mandos del Partido y del Ejército, según medios oficiales.

Contexto geopolítico del operativo

Los 32 militares murieron el 3 de enero de 2026 durante un operativo internacional que precipitó el colapso del régimen de Maduro. Washington justificó la acción como “urgente para evitar una catástrofe humanitaria”. En Caracas, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina en una transición frágil y bajo supervisión internacional.

Visita no anunciada del canciller

Previo a la repatriación, el canciller Bruno Rodríguez realizó una visita discreta a Venezuela, donde participó en un acto de homenaje conjunto. La actividad no fue anunciada por los canales oficiales habituales. Allí se otorgaron ascensos póstumos y condecoraciones, reforzando el mensaje de unidad ideológica.

Silencio informativo vs. narrativa de heroísmo

Pese al despliegue simbólico, no se han divulgado detalles sobre:

La naturaleza exacta de la misión .

El número total de efectivos desplegados.

Los términos del acuerdo militar con Caracas.

La ausencia de explicaciones contrasta con una campaña propagandística intensa que apela al “internacionalismo”, la “resistencia” y el “honor patriótico”, evocando precedentes de la política exterior cubana en escenarios lejanos.