Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reapareció públicamente en La Habana para presidir la recepción oficial de los restos de 32 militares cubanos muertos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Ceremonia de alto simbolismo político

Por Redacción América Noticias Miami
El dictador presidió la recepción de los restos en La Habana en un acto de fuerte carga simbólica

Raúl Castro, reapareció públicamente este jueves durante la ceremonia oficial de recepción de los restos de los 32 militares cubanos que murieron en Venezuela el pasado 3 de enero, en el marco del operativo estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

El homenaje tuvo lugar al amanecer en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde una aeronave de Cubana de Aviación aterrizó con los féretros de los militares, descritos por la prensa oficial como “caídos en el cumplimiento del deber”.

Presencia de la cúpula castrista y despliegue oficial

Además de Raúl Castro, estuvieron presentes el gobernante Miguel Díaz-Canel, el veterano dirigente José Ramón Machado Ventura, altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

Castro, de 94 años, asistió vestido de luto y sin pronunciar palabras durante el acto, cuya cobertura en medios estatales destacó su presencia silenciosa y solemne observando los féretros cubiertos con la bandera nacional, en un momento de tensión política y crisis para la isla.

Una caravana transporta los restos de los oficiales cubanos fallecidos durante la operación estadounidense en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, a través de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Simbolismo político en tiempos de crisis

La aparición pública de Raúl Castro en un evento militar de fuerte carga propagandística se interpreta como un intento de transmitir continuidad y estabilidad dentro de la cúpula castrista, en medio de un contexto de profunda incertidumbre tras los acontecimientos en Venezuela y el impacto geopolítico regional.

El gobierno organizó un amplio despliegue ceremonial, con honores fúnebres y una banda militar interpretando el himno nacional en la pista. Los féretros fueron luego trasladados para su homenaje público en la sede del MINFAR en La Habana.

Homenajes y movilización oficial

La presencia de Castro y demás autoridades se enmarca en una estrategia propagandística del régimen para reforzar discursos de “lealtad revolucionaria”, “unidad patriótica” y sacrificio ante lo que califican de agresión externa. Analistas señalan que estas apariciones buscan fortalecer la legitimidad del liderazgo frente a una crisis interna y un aislamiento internacional creciente.

Por Redacción América Noticias Miami

