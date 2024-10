Compareció en Corte mujer que atropelló mortalmente a pareja de ancianos cubanos en Hialeah

La mujer fue arrestada una hora después en su lugar de residencia.

“Y le dijo a la policía que ella sufre de pérdida de memoria y no recuerda nada de lo que tenga que ver con el choque”. (Traducción del audio de la corte criminal).

Aunque la fiscalía solicitó que se le fijara una fianza superior a $25.000 por cada cargo de homicidio vehicular, la defensa pública indicó que la acusada no contaba con los fondos suficientes para cancelar la misma.

“¿Cuánto usted gana? ¿900 dólares al mes?”.

Y la acusada respondió: “Sí, más o menos, depende de las casas que pueda limpiar” (Traducción del audio de la corte criminal).

La familia confía en que se hará justicia en este caso y la única pregunta que se hacen es por qué la mujer no se detuvo después del impacto.

“Cuando usted choca, tú paras, por mucho que estés inconsciente o en estado de embriaguez, se te quita”, dijo Roberto Reyes, sobrino de las víctimas.

La hija de las víctimas se encuentra haciendo los arreglos para los servicios funerarios y para ello han empezado a llegar familiares de distintos estados del país.

“Me fui a vivir a Chicago y no había una vez que no viniera aquí, así fuera una vez o dos meses al mes. Esta es como la casa mía, no había una vez que no viniera a Miami que no estuviera aquí”, dijo Roberto Reyes, sobrino de las víctimas.

Además de la fianza, a la mujer se le impuso una medida de arresto domiciliario.

“15,000 para cada uno de los cargos, además de una medida de casa por cárcel con monitor GPS nivel 3, el toque de queda es de 11:00 pm a las 6:00 am”. (Traducción del audio de la corte criminal).

Por último, a la acusada también se le prohibió conducir y deberá regresar a la corte en los próximos 21 días.