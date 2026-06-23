Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

Yusel Pérez Leyva, de 42 años, fue arrestado en Miami-Dade acusado de secuestro y agresión sexual contra una pasajera que habría recogido en Miami Beach mientras trabajaba como conductor de Uber. El juez le negó la fianza y el caso quedó bajo la jurisdicción del juez Alberto Milian.

Un conductor cubano de Uber identificado como Yusel Pérez Leyva , de 42 años, fue arrestado en el condado de Miami-Dade acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una pasajera que había salido de un club nocturno en Miami Beach. Según registros citados por Local 10, la mujer declaró a los detectives que despertó con dolor en la sala de emergencias del HCA Florida Palm Lakes , en Hialeah, sin recordar lo ocurrido después de abandonar el local.

De acuerdo con el informe policial, la víctima dijo que creía haber sido drogada, que perdió el conocimiento y que solo recordaba haber salido del club. La investigación tomó fuerza después de que los detectives hallaran videos de vigilancia que, según el reporte, muestran a Pérez Leyva cargando a la mujer hacia su apartamento cerca de Miami Lakes.

Pérez Leyva fue detenido el 18 de junio y trasladado a la oficina de víctimas especiales en Doral para ser interrogado. Según el reporte policial citado por Local 10, el acusado dijo a los detectives que estaba trabajando como conductor de Uber cuando recogió a la mujer en Miami Beach.

El informe también indica que Pérez Leyva admitió ante los investigadores haber mantenido relaciones sexuales con la víctima mientras ella se encontraba intoxicada. Esa declaración forma parte de los elementos centrales del caso, aunque el proceso judicial aún está en curso y el acusado conserva la presunción de inocencia hasta una eventual condena.

Tras su arresto, Pérez Leyva fue ingresado el 19 de junio en el Turner Guilford Knight Correctional Center . Un día después compareció en corte de fianza, donde el juez ordenó que se mantuviera alejado de la víctima, le negó la fianza y dispuso su detención preventiva.

El acusado enfrenta dos cargos graves de primer grado: secuestro punible con cadena perpetua y agresión sexual contra una víctima físicamente incapacitada o indefensa. Local 10 reportó además que Pérez Leyva, nacido en Cuba, tiene una orden de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

La próxima audiencia del caso

El juez de circuito del condado de Miami-Dade Alberto Milian fue designado para presidir el caso. La lectura formal de cargos quedó programada para el 9 de julio a las 9:30 de la mañana, según registros judiciales citados por medios locales.

El expediente podría tener consecuencias penales severas para el acusado. CiberCuba reportó que, de ser hallado culpable, Pérez Leyva podría enfrentar una condena de por vida, además de un eventual proceso migratorio posterior por la retención de ICE.

El debate sobre seguridad en viajes compartidos

El caso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los servicios de transporte por aplicación, especialmente en horarios nocturnos y en zonas de entretenimiento como Miami Beach.

Aunque las acusaciones deberán probarse en corte, la investigación ya plantea preguntas sensibles: cómo llegó la víctima al apartamento del sospechoso, qué muestran exactamente las cámaras de vigilancia, cuál fue el estado físico de la mujer y qué elementos forenses podrán presentar los fiscales.

Por ahora, el dato judicial más relevante es claro: Pérez Leyva permanece detenido sin derecho a fianza mientras enfrenta cargos que podrían costarle la libertad de por vida.