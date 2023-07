Caos en las calles de Miami mientras los corredores callejeros toman Wynwood, I-95, Miami Gardens

“Viendo estos vídeos, la verdad es que esto nos tiene preocupados, porque, primero que todo, es ilegal, pero segundo, es un gran peligro no solo para estos muchachos que están involucrados en este acto, sino también las personas que están yendo a sus casas, esto no se puede permitir en las calles”, dijo Freddie Cruz, portavoz de la policía de Miami.

“Hasta las mismas personas que están paradas en la acera, mirando eso, es ilegal también, eso es peligroso en cualquier momento un carro de esos pierde el control y puede matar a dos o tres personas o más todavía, por favor, no lo hagan”, agregó Freddie Cruz.

Choferes y espectadores también paralizaron el tráfico en la autopista interestatal 95, a la altura de Golden Glades, donde decenas de vehículos quedaron atrapados durante más de dos horas.

En Miami Gardens, las maniobras ilegales ocurrieron en la avenida 13 del noroeste, a la altura de la autopista Palmetto, donde no solo hubo vehículos dando vueltas, sino también fuegos artificiales.

“Vi los vídeos y realmente me parece que es una situación que está fuera de control, porque son personas muy jóvenes, bueno yo soy joven, pero son personas muy jóvenes que tienen licencia, tanto para portar armas, como para conducir”, señaló José Brito, residente de Miami.

Residentes de Miami-Dade manifestaron estar preocupados ante esta situación que pone en peligro a otros conductores.

“Los padres tenemos la culpa que no los educamos como debe ser y esto está extendido, están como hormiguitas por todos lados, los presidentes algo tienen que hacer”, dijo Ana Meza, residente de Miami.

Quienes sean arrestados en relación con estas maniobras vehiculares ilegales enfrentarán sanciones extremadamente severas.

“Si nuestros oficiales logran parar a estas personas, van a enfrentar cargos criminales, multas, los carros serán llevados con grúas, no vamos a permitirlo, obviamente, no podemos capturarlos a todos, pero no lo vamos a permitir”, aseguró el vocero policial.

Las autoridades le piden a la comunidad que al observar estas maniobras ilegales se comuniquen de inmediato con el 911.