Zelenskyy y Trump esperan conversaciones con Putin para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la UE en Bruselas, Bélgica, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La reunión se produce pocos días después del encuentro que Trump sostuvo el viernes con Putin y luego de que aseguró que la carga ahora recae en Zelenskyy para aceptar concesiones que, según él, podrían poner fin a la guerra.

“Si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral”, subrayó Trump, refiriéndose a posibles conversaciones entre Zelenskyy, Putin y Trump. "Vamos a trabajar con Rusia, vamos a trabajar con Ucrania".

“Estamos listos para la trilateral, como lo dijo el presidente”, afirmó Zelenskyy. "Es una buena señal. Creo que esto es muy bueno".

Trump primero mantendrá conversaciones uno a uno con Zelenskyy. Luego, los dos tienen programado reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Los pesos pesados políticos europeos fueron excluidos de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes pasado, y buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente de Moscú. Muchos llegaron a la Casa Blanca con el objetivo explícito de proteger los intereses de Ucrania, una inusual y amplia muestra de fuerza diplomática.

Al llegar como grupo, esperan evitar cualquier debacle como la reunión de Zelenskyy en febrero en el Despacho Oval, donde Trump lo reprendió por no mostrar suficiente gratitud por la ayuda militar estadounidense. Trump y Zelenskyy se reunirán en ese mismo lugar antes de que se les sumen los dignatarios europeos en la Sala Este.

Las reuniones también son una prueba de la relación de Estados Unidos con sus aliados más cercanos después de que la Unión Europea y Reino Unido aceptaron los aumentos arancelarios de Trump en parte porque querían su apoyo en Ucrania.

“Entendemos que no debemos esperar que Putin deje de lado voluntariamente la agresión y nuevos intentos de conquista”, dijo Zelenskyy en la red social X antes de llegar a la Casa Blanca. “Por eso la presión debe funcionar, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos en el mundo que respetan el derecho a la vida y el orden internacional”.

Sin embargo, antes de la reunión, Trump sugirió que Ucrania no podría recuperar Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, desencadenando un conflicto armado que llevó a su invasión más amplia en 2022.

"El presidente Zelenskyy de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando", escribió Trump el domingo por la noche en las redes sociales. "Recuerden cómo comenzó. No se puede recuperar el hecho de que Obama perdió Crimea (¡hace 12 años, sin que se disparara un tiro!), y no hay una entrada de Ucrania a la OTA. ¡Algunas cosas nunca cambian!".

Zelenskyy pareció responder con su propia publicación tarde el domingo, en la que dijo que "todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable". Continuó diciendo que "la paz debe ser duradera", no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y "Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque".

La reunión en Alaska arrojó los posibles contornos para detener la guerra en Ucrania, aunque no estaba claro si los términos discutidos serían finalmente aceptables para Zelenskyy o Putin.

Zelenskyy dijo en redes sociales que el lunes se reunió con el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, antes de sus conversaciones con Trump para discutir la situación en el campo de batalla y las "fuertes capacidades diplomáticas" de Estados Unidos, Ucrania y Europa. También se reunió con dignatarios europeos en la embajada ucraniana en Washington.

Los líderes europeos que viajan a Washington

Se esperaba que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañaran a Zelenskyy en la capital de Estados Unidos.

Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera. Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el líder ruso está abierto a que los aliados acuerden defender a Ucrania si es atacada.

“Claramente no hay soluciones fáciles cuando se trata de terminar una guerra y construir la paz”, declaró Meloni a los periodistas. “Tenemos que explorar todas las soluciones posibles para garantizar la paz, garantizar la justicia y garantizar la seguridad para nuestros países”.

Los gobernantes europeos tienen como objetivo encontrar una paz sostenible y creen que forjar un alto el fuego temporal no está descartado, según un funcionario europeo.

El funcionario, quien no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que también buscan mantener la presión sobre Rusia para que ponga fin a los combates y quieren obtener más garantías concretas de Estados Unidos en materia de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo.

Trump informó a Zelenskyy y a los aliados europeos poco después de la reunión con Putin, y la publicación de detalles dispersos de las conversaciones pareció irritar al presidente de Estados Unidos, quien había optado por no detallar ningún término en su comparecencia posterior con Putin.

Antes de las reuniones del lunes, Trump recurrió a las redes sociales para decir que incluso si Rusia dijera: “Nos rendimos, concedemos, nos rendimos”, los medios de comunicación y los demócratas “dirían que este fue un mal y humillante día para Donald J. Trump”. Por separado arremetió contra el Wall Street Journal y otros medios “que realmente no tienen ni idea, me dicen todo lo que estoy haciendo mal en el desastre entre Rusia y Ucrania”.

Tras la cumbre en Alaska, Trump declaró que un alto el fuego no era necesario para que las conversaciones de paz avanzaran, un cambio repentino a una posición defendida por Putin.

Un "gran movimiento"

Funcionarios europeos confirmaron que Trump les dijo que Putin todavía busca el control de toda la región del Donbás, aunque Ucrania controla una parte significativa de ella.

Y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que Estados Unidos y sus aliados podrían ofrecer a Ucrania un compromiso al estilo de la OTAN para defender al país si es atacado como posible garantía de seguridad.

La reunión del lunes probablemente será muy difícil para Zelenskyy, dijo un funcionario cercano a las conversaciones en curso. Ese funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar abiertamente sobre la posición en Ucrania y entre los aliados.

Zelenskyy necesita evitar una situación en la que se le culpe por bloquear las conversaciones de paz al rechazar las amplias reclamaciones de Putin sobre el Donbás, dijo el funcionario. Es una demanda que Zelenskyy ha dicho muchas veces que nunca aceptará porque es inconstitucional y podría crear una plataforma de lanzamiento para futuros ataques rusos.

Si se enfrenta a la presión para aceptar las demandas de Putin, Zelenskyy probablemente tendría que recurrir a una habilidad que ha demostrado una y otra vez: la táctica diplomática. Las autoridades ucranianas buscan una reunión trilateral con Zelenskyy, Trump y Putin para discutir asuntos sensibles, incluidos los temas territoriales.

La ambición de Trump de terminar la guerra

Después de soportar una diatriba pública de Trump y el vicepresidente JD Vance en febrero, Zelenskyy trabajó para reparar las relaciones con Estados Unidos.

La comunicación diplomática constante y una reunión de 15 minutos en el Vaticano en abril en un aparte del funeral del papa Francisco ayudaron a cambiar los ánimos. Trump pareció en ese momento verse influenciado por las condiciones de Zelenskyy para la paz.

Pero Trump dice que le importa principalmente terminar la guerra, una ambición que lo llevó a descartar la necesidad de un alto el fuego después de su reunión con Putin.

Los aliados europeos también han trabajado con Trump, alcanzando un acuerdo en julio para que los aliados de la OTAN compren armas de Estados Unidos para Ucrania.

Las fuerzas rusas continuaron bombardeando Ucrania con misiles y drones. Un ataque con drones rusos en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, mató a siete civiles el domingo por la noche.

Putin habló el lunes con los líderes de India, Brasil y Sudáfrica para discutir su reunión con Trump en Alaska, dijo el Kremlin. También dialogó con gobiernos de Asia Central y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

___

Kullab informó desde Kiev, Ucrania. Los periodistas de Associated Press Sylvie Corbet en Washington, John Leicester en Le Pecq, Francia, Illia Novikov en Kiev, Dasha Litvinova en Tallin, Estonia y Nicole Winfield en Roma, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press