Caída de un cable eléctrico causa un gran incendio y devora varios carros de una casa en Coral Gables

Al parecer, en el drive way de una casa, había dos carros estacionados y en uno de ellos se originó un incendio que rápidamente se expandió al otro y parte de la vivienda.

“Tengo mucho dolor en la cabeza. Agradecida de que sólo afecto a mis carros y parte de la casa y no la casa completa. Hemos pasado mucho miedo, porque estábamos durmiendo y correr y salir”, relataba la propietaria de la casa.

Las autoridades al llegar al incendio fueron alertando, poco a poco, al resto de vecinos de la calle.

“Yo me enteré cuando me desperté a las 5 am para ir al baño. Vi unas luces fuera y fui para la cocina y allí estaba la policía y los bomberos picándome para que saliera y tuve que salir con el pijama con el frío y todo”, contaba María Moré, vecina de la casa afectada.

La propietaria de la casa que ha perdido dos gatos y ha sufrido danos exteriores en su propiedad, no puede borrar de su cabeza lo que ha vivido esta mañana.

“Ha sido un drama” aseguraba la dueña de la vivienda.

Por suerte en este caso, no hay que lamentar víctimas y todo queda reducido a pérdidas materiales.

Una vez el fuego fue extinguido y las autoridades consideraron que era seguro, las personas de la calle donde se originó el fuego pudieron volver a sus casas.

Y en la calle quedó la FPL, que ha estado durante toda la mañana y tarde tratando de restablecer la normalidad.

Los vecinos regresaron a sus casas, pero con cierta preocupación, pues esta no es la primera vez que tienen un problema con el sistema eléctrico en la calle y temen que vuelva a repetirse.

La propietaria de la casa nos explicó fuera de cámara que ya llamó al seguro, pero todavía no ha venido un inspector para analizar y cuantificar los daños sufridos tras el fuego.