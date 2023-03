Buscan a un ladrón que robó más de $11.000 en mercancía de una tienda de tabacos en Miramar

Las cámaras de seguridad de The Lab Smoke Shops captaron al implicado cuando llegó al lugar y lanzó un objeto contundente hacia la puerta, haciendo que el cristal se reventara en pedazos.

Tras el robo, que asciende a más de $11.000, el dueño hizo la denuncia en la policía y aunque no quiso emitir declaraciones en cámara, nos informó que esta es la tercera vez en lo que va de año que su negocio es blanco de los delincuentes.

“A lo mejor es alguien que lo conoce y sabe que él tiene el dinero, porque desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero no creo, digo, tú sabes, hoy estamos bien y mañana no, pero él lo que ha tenido es mala suerte, parece que alguien lo estaba velando porque sabe que tiene dinero invertido”, dijo Jesús Pérez, residente del área.

“Cuando roban así en los lugares, uno se siente inseguro, pero no sabía que habían robado, desconocía eso cuando nunca he tenido problema aquí, nunca he pensado en eso”, dijo Eloísa Mendoza, residente del área.

Residentes del área ven con preocupación lo que consideran el incremento de delitos en la zona.

“Y nos preocupamos en la casa, nos preocupamos más y la puerta, los vecinos, el vecindario quienes pasan, te alertan un poco más a este peligro todos estanos expuestos”, dijo Yandri Sosa, residente del área.

“Sí se está viendo ahora más harto la inseguridad por este lado, porque antes no era así, se está viendo como mucha inseguridad de los carros de los negocios desde hace poco realmente empezando este año es que se ha visto más terrible la inseguridad para este sector”, dijo Yuruani Arévalo, residente del área.

El dueño de la tienda de tabacos ha hecho pública una foto donde se observa de cerca al implicado, que ese día vestía un sweater con capucha de color gris y llevaba guantes y una máscara que cubría su boca.

A raíz de este robo, los clientes del lugar esperan que aumente el patrullaje policial.

“Nunca veo policías aquí, nunca veo una patrulla aquí, la verdad”, dijo Yailén Pérez, residente del área.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Broward al (954) 493-8477.