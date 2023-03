Babalawo cubano rechaza prácticas con huesos humanos tras denuncia de vandalismo en el cementerio más antiguo de Miami

No hay decisión de fianza de los acusados de dispararle en el cuello a policía de Miami-Dade

El hallazgo se produjo en horas de la tarde de este domingo. Aunque el lugar no tiene cámaras de vigilancia en su interior, los investigadores están tratando de determinar si hay otros vídeos en el área que muestren cuándo y por quién fue profanada la tumba.

“Nosotros, como institución Yoruba, aborrecemos este tipo de prácticas, es algo que se hacía antiguamente en África y hemos ido evolucionando y no estamos de acuerdo con este tipo de prácticas y no enviamos a nadie a profanar una tumba, al contrario, siempre hemos hablado de que ese tipo de prácticas no se hagan”, dijo Manuel Erice, babalawo.

El cementerio que es el más antiguo de la ciudad de Miami, fundado en 1897, y en él reposan los restos de importantes y destacadas figuras de la ciudad, como Julia Tuttle.

Según las autoridades, es la primera vez que reciben reportes de un hecho delictivo en el lugar.

“Es muy preocupante que alguien vaya a una tumba para irrumpir en algo que tenía la intención de ser muy privado, por lo que los detectives están trabajando las 24 horas para ubicar a la persona responsable porque esto es un delito grave”, continuó la portavoz de la Policía de Miami.

Las autoridades le piden a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen al (305) 471-8477.