Auto Tesla habría ocasionado gran incendio en una casa de Miami Spring dejando una mascota muerta

A las 4:24 am de este jueves, una explosión dio paso a un voraz incendio en una vivienda ubicada en la avenida 59 del noroeste y Hunting Lodge Drive, en Miami Springs .

El incendio comenzó en el garaje de la vivienda, donde estaba estacionado un vehículo Tesla, aunque todavía no se ha confirmado que este esté directamente relacionado con la explosión.

Las autoridades piden poner atención al siguiente tema:

“Aunque no sabemos, sí queremos recordarle a las personas que es muy importante que si tienen un vehículo eléctrico, sigan todas las instrucciones del fabricante de su vehículo, asegúrese también de utilizar los cargadores y conectarlos a la corriente”, agregó Erika Benítez.

Nunca se debe utilizar un cargador múltiple o un cable de extensión para cargar un vehículo eléctrico.

“Antes de comprar un vehículo eléctrico, es muy importante que un electricista profesional instale el dispositivo de carga para evitar emergencias”, continuó la vocera de los bomberos de Miami-Dade.

El perrito que falleció, un labrador de un año, estaba dentro de una jaula en el garaje y lamentablemente, no pudo escapar de las llamas.

“El amanecer fue duro, pero, bueno, a ellos no les pasó nada. Ella es doctora ginecóloga y él también es doctor”, dijo una vecina.

“Esto es algo horrible, yo estoy en shock, la verdad, a mí me faltó la respiración y me puse a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, porque da lástima, gracias a Dios no le pasó nada a nadie, pero puede seguir pasando, porque las personas siguen comprando los Tesla”, dijo Nancy Jovellar, vecina.

Las causas del incendio continúan bajo investigación.