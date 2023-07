Así fue el bautizo de Aurora, hija de la millonaria e influencer cubana, Camila Guiribitey

“Soñé con muchas cosas desde que sabía que venía en camino, vestirnos iguales, verla con sus mini carteras, hacerle su primer peinado con lazos, pero su bautizo, ese lo soñé hace 7 años, cuando su papá y yo le compramos su traje de bautizo en Sevilla, yo sé que dicen que es mala suerte comprar cosas de bebés si todavía no los tienes o no están en camino, pero a mí me daba más fuerza, esperanza y certeza cada vez que veía ese trajecito en mi closet, en mi corazón sabía que algún día mi bebé lo usaría”.