Arrestan a un anciano acusado de cometer una ola de robos en Miami

“Rompiéndoles la pintura, dejándolos en el metal del vehículo y les ponía las iniciales LLX. No sabemos cuál es el significado de eso, pero sabemos que desde febrero hasta ahora, tuvimos 19 vehículos con este mismo signo que le ponía él”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

“Pueden haber muchas más víctimas allá afuera que tal vez no lo han reportado. Cualquier persona que sea víctima y haya tenido las iniciales LLX, por favor, contacten a la policía de Miami para tomar el reporte y ponerle cargos adiciones a este hombre”, añadió Mike Vega.

Los detectives obtuvieron varios vídeos de vigilancia que habrían captado al hombre delinquiendo y esta no es la primera vez que se enfrenta a la justicia.

“Tiene antecedentes y todos han sido por causarle daños a un vehículo y estaba bajo fianza por eso”, continuó el vocero policial.

En la Pequeña Habana, donde se registraron varios de los 19 delitos, algunos comerciantes alzaron su voz.

“Estamos preocupados, creo que tienen que poner más policía”, dijo Patricio Hudeimy, comerciante.

“Me preocupa por los vecinos, yo pienso que deberían ser más estrictos con las leyes, porque la gente no debe repetir los mismos delitos”, dijo Andrés Pina, comerciante.

A los residentes también les preocupa que se registren hechos vandálicos.

“Gracias a Dios no me he encontrado con esa situación. Que pongan policías que caminen y miren”, dijo Tania Díaz, residente del área.

“Las personas confiadas dejan sus carros en lugares seguros y pasa eso, honestamente. eso debe ser penalizado”, dijo Martha González, residente del área.

Patrick Hennessy compareció ante la corte este viernes, acusado de 19 cargos de vandalismo.

“Hay que ser respetuoso con la propiedad de otras personas, trabajar duro, los ciudadanos merecen que usted les compense por los daños, no es posible que esté contento con su vida”. (Transcripción del audio de la corte).

Las autoridades piden a quienes también hayan sido víctimas de este hecho que se comuniquen con la policía de Miami para imponerle más cargos al acusado.