Arresta a hombre acusado de golpear brutalmente a otro para robarle un reloj Tiffany en Coconut Grove

Inicialmente, en la denuncia presentada por la víctima, alegó que fue atacada por un crimen de odio, sin embargo, después de una detallada investigación por parte de la unidad de delitos violentos, se determinó que no fue así.

“Nosotros en la investigación estábamos mirando esto como un crimen de odio y hablando con testigos es que determinamos que esto no fue crimen de odio, sino más bien fue que la persona que hemos arrestado en este caso y él mismo nos explicó que la víctima estaba borracha y él vio la oportunidad de robarle los artículos”, agregó Mike Vega.

Asimismo, un testigo informó que luego de atacar a la víctima, Roura se dirigió a la estación de servicio Westar, ubicada en la avenida 37 y South Dixie Highway, y le dijo que el reloj que robó lo había vendido por $30.

Quienes transitan por la zona expresaron su preocupación ante este incidente.

“Si se siente bastante la tensión en lo que es el espacio, el área, la población y sí, mucha tensión”, dijo Ana Ruiz, residente de Miami.

“Es preocupante, hay que tener mucho cuidado, más si en la parte de la siete de la noche en adelante la zona es peligrosa, hay que estar con mucho cuidado, pero yo nunca he venido aquí a esa hora, gracias a Dios no me ha pasado nada”, dijo Marlén González, residente de Miami.

Marco Antonio Roura compareció ante la corte este miércoles, acusado de robo a mano armada y agresión grave.

El acusado, quien confesó cometer los delitos por su adicción a las drogas, posee un extenso récord criminal.

“Tiene un historial inmenso, tiene muchos arrestos y pensamos que todo es llevándolo a él por la droga”, continuó el vocero policial.

Al acusado le fue fijada una fianza de $17.500.